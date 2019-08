Niemcy: Seehofer o syryjskich uchodźcach spędzających urlop w Syrii

"Kto jako syryjski uchodźca spędza regularnie urlop w Syrii, ten nie może przecież powoływać się poważnie na to, że jest w niej prześladowany. Takim uchodźcom musimy odebrać ich dotychczasowy status", powiedział federalny minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

Uchodźcy po lupą

Jeśli Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) stwierdzi, że któraś z osób ubiegających się o azyl polityczny w Niemczech odwiedza swój kraj pochodzenia, jest on zobowiązany sprawdzić, czy w dalszym ciągu przysługuje jej status uchodźcy, wyjaśnił szef niemieckiego MSW. Seehofer poinformował, że władze RFN pilnie obserwują rozwój sytuacji w Syrii. "Jeśli położenie na to pozwoli, przystąpimy do akcji odsyłania syryjskich uchodźców do kraju", dodał.

Na urlop do Syrii

Seehofer najwidocznie odniósł tę wypowiedź do Syryjczyków, którzy po ucieczce ze swego kraju ogarniętego wojną domową i złożeniu wniosku o azyl polityczny w Niemczech, regularnie udają się do swej ojczyzny, aby odwiedzić krewnych, albo spędzić tam urlop. Ile osób postępuje w ten sposób, tego minister Seehofer nie powiedział.

Od chwili wybuchu wojny domowej w Syrii przed ponad ośmiu laty, do Niemiec uciekło około 780 tysięcy Syryjczyków. W tej chwili oddziały wierne syryjskiemu prezydentowi al-Asadowi dzięki militarnemu wsparciu Rosji ponownie kontrolują większość terytorium kraju.

afp, dpa / jak