Niemcy: Sądy potwierdzają zakazy demonstracji

Sąd Administracyjny Bawarii utrzymał w mocy zakaz dwóch demonstracji ruchu kornasceptyków „Querdenken" w Kempten zaplanowanych na sobotę 17 kwietnia. Jak podał, odwołania obu organizatorów demonstracji zostały odrzucone. W ocenie sądu słusznie uznano że zakaz organizacji zaplanowanych na dziś zgromadzeń był konieczny, aby zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się zakażenia. Sąd orzekł również, że zgromadzenie z mniejszą liczbą uczestników także nie jest uzasadnione.

Wcześniej miasto Kempten zakazało demonstracji z udziałem 8000 i 2000 osób. Jako powód podano, że w mieście nie ma odpowiedniego terenu, na którym można by zagwarantować przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przed koronawirusem.

W Dreźnie też zakaz demonstracji

Zakazane zostały także planowane na dziś demonstracje ruchu „Querdenken" w Dreźnie. Wyższy Sąd Administracyjny Saksonii potwierdził wczoraj wieczorem odpowiedni zakaz. Uznał on, że ryzyko dla uczestników i przechodniów, które niesie z sobą takie zgromadzenie, jest nieuzasadnione, jak podała rzeczniczka sądu. W szczególności ze względu na wysoką liczbę zakażeń i rozprzestrzenianie się bardziej zakaźnych mutacji wirusa istnieje nieprzewidywalne ryzyko. Zdaniem sądu, nawet ograniczenie liczby uczestników nie byłoby w tej sytuacji skuteczne, co pokazały poprzednie zgromadzenia. Sąd założył, że należy się spodziewać, że organizator nie będzie w stanie zagwarantować przestrzegania zasad higieny, które są obowiązujące, a także, że nie uda mu się ograniczyć liczby uczestników demonstracji. Sąd Administracyjny w Dreźnie potwierdził już zakaz nałożony wcześniej przez miasto. Zgodnie z decyzją sądu, wszystkie planowane imprezy zastępcze również pozostaną zakazane. Ponadto miasto Drezno zakazało zgromadzenia AfD, w którym miało wziąć udział około 500 zarejestrowanych uczestników. Policja przygotowuje się jednak mimo wszystko do operacji na dużą skalę.

Minister sprawiedliwości Niemiec Christine Lambrecht (SPD)

Lambrecht: konieczne zdecydowane działania

Minister sprawiedliwości Niemiec Christine Lambrecht wezwała policję do podjęcia zdecydowanych działań podczas demonstracji ruchu „Querdenken”. Polityk SPD podkreśliła w rozmowie z gazetami grupy Funke, że w sytuacji, w której dochodzi do czynów zakazanych lub masowych naruszeń zasad podczas pandemii, „czerwona linia musi być zaznaczona krystalicznie czysto”. Oprócz karnych konsekwencji, oznacza to również, że demonstracje muszą być w ostateczności rozwiązywane przez policję. Lambrecht zaznaczyła, że zachowanie niektórych uczestników protestów jest „absolutnie nie do przyjęcia". „Nie możemy oczekiwać od ludzi, żeby się ograniczali, jeśli w tym samym czasie inni lekceważą wszystkie zasady na demonstracjach antycovidowych” – podkreśliła.

Dodała, że podczas demonstracji ruchu „Querdenken" dochodziło do przekraczania granic, co stanowiło „zagrożenie dla wolności słowa i naszej demokracji". Lambrecht odniosła się chociażby do gróźb pod adresem naukowców i polityków oraz brutalnych ataków na dziennikarzy.

(TAGESSCHAU, AFP/gwo)