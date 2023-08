Niemcy. Rząd przystępuje do legalizacji marihuany

Po dzisiejszej (16.08.2023) decyzji rządu ustawa musi jeszcze przejść przez Bundestag i Bundesrat. Jednak według Ministerstwa Zdrowia nie wymaga ona zatwierdzenia przez izbę krajów związkowych. Resort oczekuje, że ustawa wejdzie w życie do końca tego roku.

Spór o marihuanę nie ucichł

Planuje się usunięcie marihuany z listy substancji zakazanych w ustawie o środkach odurzających. Od 18 roku życia ma być dozwolone posiadanie do 25 gramów marihuany dziennie i do 50 gram miesięcznie. Prywatnie będzie można uprawiać do trzech sadzonek konopi indyjskich. W specjalnych stowarzyszeniach, tak zwanych klubach konopnych, liczących do 500 osób, ich członkowie będą mogli wspólnie uprawiać konopie i rozprowadzać je między sobą.

„Legalizacja konopi nadchodzi! Dla ochrony dzieci i młodzieży, zamiast narkotyków dla wszystkich u dilerów; dla klubów konopnych, zamiast klanów narkotykowych; dla legalnej uprawy domowej, zamiast nadgodzin dla policji. Z niecierpliwością czekam na debatę parlamentarną jesienią!” – napisał na Twitterze minister rolnictwa z ramienia partii Zielonych Cem Özdemir.

Jeszcze przed przyjęciem ustawy unia CDU/CSU i stowarzyszenia sądownictwa, policji i służby zdrowia ponownie skrytykowały projekt. Ostrzegają przed zagrożeniami dla zdrowia młodych ludzi i dodatkowymi obciążeniami dla śledczych i sądów. Niezależnie od tego federalny minister transportu Volker Wissing z FDP chce wprowadzić limit spożycia marihuany podczas prowadzenia pojazdu.

Toczy się także spór pomiędzy partiami koalicji i opozycyjną CDU/CSU, czy częściowa legalizacja marihuany będzie promować konsumpcję konopi indyjskich, czy tylko wyprowadzi ją z nielegalności.

Rząd Niemiec broni planu legalizacji marihuany argumentem, że może to ograniczyć czarny rynek i przestępczość zorganizowaną oraz zmniejszyć ryzyko dla zdrowia związane z możliwymi toksycznymi domieszkami. Zwraca także uwagę na to, że konsumpcja marihuany wzrosła pomimo obowiązującego do tej pory zakazu jej posiadania.

Demonstracja na rzecz legalizacji: Marsz w Berlinie w sierpniu 2023 r. Zdjęcie: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Jak kraje na świecie dopuszczają używanie marihuany?

Europa

Holandia jest klasycznym przykładem liberalnego podejścia do konopi indyjskich. Od 1976 roku posiadanie, konsumpcja i sprzedaż do pięciu gramów marihuany w tzw. coffee shopach jest dozwolona. Uprawa konopi i sprzedaż na dużą skalę są zabronione; w tym obszarze działają głównie gangi przestępcze. W 2003 roku Holandia była również pierwszym krajem UE, który zezwolił na medyczne wykorzystanie konopi indyjskich. Obecnie medyczne użycie marihuany jest dozwolone w około 30 krajach na całym świecie.

W Hiszpanii tolerowana jest uprawa konopi indyjskich na własny użytek w prywatnych pomieszczeniach. Handel marihuaną i jej konsumpcja w miejscach publicznych są zabronione.

Sąsiednia Portugalia zdekryminalizowała prywatną konsumpcję i posiadanie ograniczonych ilości marihuany w 2001 roku. Jej konsumenci mogą jednak zostać ukarani grzywną, której mogą uniknąć poddając się terapii odwykowej.

Wkrótce także w Niemczech? Sklep z marihuaną w Bangkoku Zdjęcie: Manan Vatsyayan/AFP/Getty Images

Malta zezwoliła na posiadanie do siedmiu gramów konopi indyjskich i uprawę do czterech sadzonek dla obywateli w wieku 18 lat i starszych pod koniec 2021 roku. Za posiadanie od 7 do 28 gramów marihuany jej konsumentowi grozi grzywna w wysokości 100 euro. Konsumpcja marihuany w miejscach publicznych i w obecności nieletnich pozostaje zabroniona.

W Luksemburgu uprawa i konsumpcja niewielkich ilości konopi indyjskich do celów rekreacyjnych w środowisku prywatnym jest dozwolona od czerwca tego roku. W każdym gospodarstwie domowym można uprawiać cztery sadzonki konopi.

Ameryka Południowa

Urugwaj zalegalizował uprawę, dystrybucję i konsumpcję marihuany w 2013 roku. Konsumenci mogą ją uzyskać na trzy sposoby: uprawiając konopie indyjskie w domu na własny użytek, będąc członkiem klubu konopnego lub kupując je w aptece. Jednak tylko osoby mieszkające na stałe w Urugwaju mogą legalnie kupować marihuanę.

W Meksyku tamtejszy Sąd Najwyższy zdekryminalizował rekreacyjne używanie konopi indyjskich w czerwcu 2021 roku. W maju 2022 roku złagodzono kryteria posiadania marihuany. W Peru marihuana jest dozwolona do użytku prywatnego.

Legalizacja marihuany w Niemczech To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ameryka Północna

W USA prawo federalne zabrania uprawy, sprzedaży i używania konopi indyjskich. Jednakże rekreacyjne użycie marihuany zostało już zalegalizowane w 19 stanach. Jesienią ubiegłego roku prezydent USA Joe Biden ułaskawił wszystkie osoby skazane za posiadanie marihuany na poziomie federalnym.

Kanada zalegalizowała marihuanę do użytku rekreacyjnego w październiku 2018 roku. Tamtejsze ustawodawstwo ogranicza osobiste posiadanie do 30 gramów marihuany i czterech sadzonek konopi indyjskich na gospodarstwo domowe. Do kanadyjskich prowincji należy organizacja sprzedaży marihuany w licencjonowanych sklepach rządowych lub prywatnych.

Afryka

W Republice Południowej Afryki w 2018 roku Sąd Najwyższy uznał za niekonstytucyjne prawo zakazujące używania i uprawy konopi indyjskich w domu. Orzeczenie to nie zdekryminalizowało jednak publicznego zażywania marihuany ani jej sprzedaży.

(DPA, AFP/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>