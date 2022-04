Niemcy. Rząd przyjął pakiet ulg w odpowiedzi na wzrost cen energii

Niemiecki rząd przyjął w środę (27.04.2022) zapowiadany pakiet ulg dla obywateli, który ma złagodzić skutki drastycznego wzrostu cen energii. Zawiera on szereg jednorazowych działań, które mają poprawić kondycję domowych budżetów, zgodnie z ustaleniami koalicyjnych partii SPD, Zielonych i liberalnej FDP, jakie zapadły 24 marca.

Przyjęte w środę projekty ustaw zakładają obniżenie na trzy miesiące podatku energetycznego od paliw, począwszy od 1 czerwca br. Pozwoli to na obniżenie rekordowych ostatnio cen benzyny o około 30 centów na litrze oraz oleju napędowego o 14 centów na litrze. Federalny Urząd Antymonopolowy ma kontrolować, czy koncerny paliwowe obniżą ceny paliw dla odbiorców końcowych. Obliczono, że ten tzw. rabat paliwowy zmniejszy dochody fiskusa o 3,15 mld euro.

300 euro na koszty energii

Według agencji Reutera najbardziej kosztowne dla kasy państwa będzie wprowadzenie jednorazowej dopłaty do kosztów energii. Wszystkie osoby czynne zawodowo i uiszczające podatek dochodowy mają otrzymać ryczałt w wysokości 300 euro. Zostanie on wypłacony we wrześniu wraz z wynagrodzeniem za pracę. Ministerstwo finansów ma przeznaczyć na ten cel 13,8 mld euro. Ponieważ jednak ryczałt będzie opodatkowany, to ostateczny koszt dla budżetu wyniesie 10,4 mld euro.

W lipcu wszystkie rodziny, pobierające powszechny zasiłek na dzieci (Kindergeld) mają otrzymać jednorazowo dodatkowe 100 euro. Osobom, otrzymującym pomoc socjalną i zasiłek dla bezrobotnych, wypłacony zostanie dodatek w wysokości 200 euro.

W miarę możliwości równocześnie z „rabatem paliwowym” wprowadzony ma zostać w całych Niemczech miesięczny bilet na komunikacje miejską i podmiejską, który ma kosztować jedynie 9 euro. Ma to zachęcić mieszkańców do przesiadania się z samochodów na transport publiczny. Rząd federalny chce przeznaczyć na ten cel 2,5 mld euro, ale w sprawie finansowania nie ma jeszcze porozumienia z władzami krajów związkowych, które żądają wyższych kwot.

Deficyt wyższy o 40 mld euro

Aby sfinansować te działania, a także koszty związane z wojną w Ukrainie rząd kanclerza Olafa Scholza przyjął także projekt budżetu uzupełniającego na 2022 rok. Przewiduje on zwiększenie deficytu o około 40 mld euro – do 138,9 mld euro. Plan ten nie uwzględnia jeszcze jednak zapowiedzianego przez Olafa Scholza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę funduszu specjalnego na wzmocnienie Bundeswehry. Fundusz ten ma opiewać na 100 mld euro. Nie będzie on jednak częścią budżetu państwa.

Przyjęty w środę projekt budżetu uzupełniającego przewiduje m.in. zwiększenie wsparcia dla krajów sojuszniczych o 1,8 mld euro – do 2 mld euro, które mają przede wszystkim umożliwić zakupy broni dla Ukrainy. Kolejne 2 mld euro mają otrzymać gminy i kraje związkowe na opiekę nad uchodźcami ukraińskimi. Na zabezpieczenie rezerw energetycznych przeznaczony został miliard euro.

