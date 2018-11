Niemcy: rząd chce zaostrzyć kary dla pedofilów w sieci

Niemiecka minister sprawiedliwości Katarina Barley (SPD) zapowiada zaostrzenie walki z pedofilami szukającymi ofiar w internecie. W przyszłości przestępstwem mają być próby uwiedzenia nieletnich w sieci, nawet jeśli niedoszła ofiara jest w rzeczywistości działającym pod przykrywką oficerem operacyjnym policji. Obecnie osoby takie pozostają bezkarne. – Zmienimy to – powiedziała Barley gazetom grupy medialnej Funke.

Niemiecka minister dodała, że sprawcy często utrzymują na internetowych czatach albo w grach internetowych, że są dziećmi i w ten sposób próbują nawiązać kontakt z nieletnimi, co jest karalne. W przyszłości przestępstwem mają być także sytuacje, gdy sprawca wierzy, że prowadzi korespondencję z dzieckiem, ale w rzeczywistości ma do czynienia z podającym się za dziecko funkcjonariuszem. Jej zdaniem, usprawni to walkę z pedofilami szukającymi ofiar w sieci.

"Nagabywanie dzieci zbyt łatwe"

Minister rodziny Franziska Giffey (także SPD) opowiedziała się z kolei za „nowymi, nowoczesnymi” przepisami mającymi chronić dzieci i młodzież w internecie. Jej zdaniem sprawcy kierujący się pobudkami seksualnymi wciąż zbyt łatwo mogą nagabywać dzieci w internecie. Minister wezwała dostawców usług internetowych do stworzenia systemów zabezpieczeń i możliwości zgłaszania takich sytuacji. Rodzice muszą mieć poza tym większą świadomość tego, które produkty internetowe są odpowiednie dla dzieci, a które nie – podkreśliła Giffey.

