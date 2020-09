Niemcy: Ruszyło Centrum Operacji Powietrznych i Kosmicznych

Luftwaffe scala swoje siły w zakresie obronności powietrznej i kosmicznej. Minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) dała sygnał do rozpoczęcia działalności nowo utworzonego Centrum Operacji Powietrznych i Kosmicznych w Uedem i Kalkar w Nadrenii Północnej-Westfalii. Do głównych zadań "Air and Space Operations Centre" (Asoc) należy ochrona satelitów przed atakami oraz przypadkowymi lub celowymi uszkodzeniami. Mowa zarówno o zderzeniach z dryfującymi "śmieciami kosmicznymi" oraz obiektami , jak i o ewentualnych atakach z broni balistycznej.

"Systemy działające na lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej są coraz bardziej powiązane" - mówiła minister obrony. Szefowa resortu wskazała przy tym na znaczenie infrastruktury kosmicznej, w tym satelitów, dla komunikacji.

"Kwestia bezpieczeństwa, które musi być zagwarantowane, musi zostać poszerzona o przestrzeń kosmiczną" – powiedziała minister. Jak podkreśliła, "Niemcy mają do tego kompetencje, a swoje umiętności w tym zakresie wnoszą szczególnie do współpracy z partnerami z NATO". Oba oddziały Centrum – w Uedem i Kalkar – poszerzą możliwości tych działań, jak dodała minister.

Specjalne urządzenia optyczne umożliwią intensywną obserwację ruchu satelitarnego. Jednostka składa się z infrastruktury systemów radiowych i teleskopowych. Technika wojskowa ma być wykorzystywana we współpracy z inżynierią lądową.

Nowo otwarte centrum ma monitorować sytuację w przestrzeni kosmicznej przez całą dobę

Minister Kramp-Karrenbauer dodała, że przestrzeń kosmiczna powinna być uregulowana umowami międzynarodowymi. Obecnie znajduje się w niej około 2000 satelitów – zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Co dziesiąta z nich jest niemiecka.

Według Luftwaffe lokalizacja sił powietrznych Kalkar/Uedem (Nadrenia Północna-Westfalia) ma odgrywać znaczącą rolę w NATO. Służbę w niemieckich siłach powietrznych pełni około 1600 żołnierzy i pracowników cywilnych.

Centrum należące do Bundeswehry uruchomi pełen zakres działalności do wiosny 2022 roku.

(DPA/ow)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>