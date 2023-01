Niemcy: rusza szkolenie żołnierzy ukraińskich

Pierwsi ukraińscy żołnierze przybyli do Niemiec na szkolenie na bojowym wozie piechoty Marder. Grupa wylądowała w czwartek wieczorem w Kolonii i ma wkrótce rozpocząć zajęcia, jak dowiedziała się w resorcie obrony agencja informacyjna DPA.

W ciągu około ośmiu tygodni żołnierze mają opanować obsługę mardera.Jak wyjaśnił federalny minister obrony Boris Pistorius podczas swojej wizyty w oddziałach w Altengrabow w Saksonii-Anhalt, szkolenie na czołgach Leoparad 2 rozpocznie się „na początku lutego”

Żołnierze z doświadczeniem bojowym

Żołnierze ukraińscy w większości posiadają już odpowiednią wiedzę lub doświadczenie bojowe. W krótkim czasie mają nauczyć się głównie obsługi pojazdu i jego systemów uzbrojenia oraz zostaną przeszkoleni pod kątem usuwania usterek technicznych oraz podstawowego przeglądu technicznego. Wcześniej przeprowadzono już szkolenia dla samobieżnej haubicy 200 i czołgu z samobieżnym działem przeciwlotniczym Gepard.

Miejscem szkolenia jest poligon Bundeswehry w mieście Munster w Dolnej Saksonii. Znajduje się tam również szkoła wojsk pancernych, która jest najważniejszym obiektem szkoleniowym dla wojsk pancernych.

40 marderów i 14 leopardów

Po długim sporze rząd niemiecki poinformował 5 stycznia, że przekaże Ukrainie 40 bojowych wozów piechoty Marder. W środę 25 stycznia kanclerz Olaf Scholz zapowiedział przekazanie Kijowowi 14 czołgów Leopard 2.

Mardery przystosowane do ochrony mniejszych grup żołnierzy w strefie walki i jej obrębie. Dają one także wsparcie ogniowe. Czołgi Leopard są używane do zwalczania czołgów wroga lub innych celów.

AfP/jar)

Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard 2

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>