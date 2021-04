Niemcy. Rosną obawy w związku z mutacją z Indii. Zmiany w lotach

W rozmowie online z grupą medialną Funke, minister zdrowia Niemiec Jens Spahn zapowiedział ograniczenia w ruchu między Indiami a Niemcami. Od poniedziałku 26 kwietnia z Indii do kraju będą mogli wracać tylko Niemcy, u których przed odlotem został przeprowadzony test na obecność koronawirusa. Po przylocie do Niemiec będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę. Obcokrajowcy nie będą mogli już przylecieć z Indii do Niemiec. „Musimy zdecydowanie ograniczyć ruch podróżnych z Indiami, po to, by nie narazić naszej kampanii szczepień” – powiedział polityk CDU. Również kanclerz Angela Merkel przychyliła się do tych słów. Merkel tłumaczyła: „Jest to jest coś nowego w naszej walce z pandemią i jestem przekonana, że jest to pilnie konieczne”.

Sytuacja w Indiach wymyka się spod kontroli

Jens Spahn przyznał, że nowa mutacja w Indiach jest niepokojąca i dodał, że Indie zostaną zaklasyfikowane jako „region mutacji wirusa”. Wcześniej w rozmowie z gazetą „Bild” przywódca europejskich chadeków, Manfred Weber (CSU), domagał się zawieszenia lotów między Indiami a UE. Kuwejt podjął już taką decyzję. Podobnie jak Iran. Polityk CSU tłumaczył: ”Indyjska podwójna mutacja wydaje się szybko rozprzestrzeniać i sytuacja na miejscu wydaje się wymykać spod kontroli”. Według danych z piątku (23.4.21) w Niemczech odnotowano do tej pory 21 przypadków infekcji mutacją z Indii.

Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował w sobotę o 23,392 nowych zakażeniach. Tzw. siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności wzrósł do 164,4 (poprzedniego dnia wynosił on 164,0). Wartość ta wskazuje, ile osób na 100 000 mieszkańców w ciągu jednego tygodnia uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. RKI przekazał, że ostatniej doby zmarło 286 osób, u których rozpoznano infekcję koronawirusa.

W sobotę w życie wszedł tzw. „hamulec bezpieczeństwa”. Wedle jego założeń, w miejscach, w których wskaźnik zachorowalności przekracza 100, automatycznie obowiązuje nocna godzina policyjna. „Ten, kto złamie te zasady, popełnia wykroczenie i musi się liczyć z tym, że grzywna może wynieść nawet 25 tys. euro” – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Badenii-Wirtembergii, Carsten Dehner dziennikowi „Bild”.

