Niemcy. Rośnie grupa pracujących starszych osób

Lata temu, pożegnalny „złoty uścisk dłoni” w wieku 60 lat był powszechnym zjawiskiem w niemieckim świecie pracy. W międzyczasie sytuacja się zmieniła: starsi ludzie są potrzebni – i dłużej pozostają w miejscu zatrudnienia.

Według danych Federalnej Agencji Pracy z siedzibą w Norymberdze liczba pracowników w wieku od 55 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego wzrosła niemal trzykrotnie do prawie ośmiu milionów w okresie od grudnia 2000 r. do grudnia 2023 r. Jest to najwyższa liczba od ponad 20 lat. W grudniu 2013 r. było ich jeszcze 4,8 miliona, a w grudniu 2003 r. - około 2,6 miliona.

Starsze osoby chętne do pracy

Oznacza to, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat wskaźnik zatrudnienia osób starszych wzrósł o 14 punktów procentowych do 59 procent. W całej grupie osób w wieku produkcyjnym stopa zatrudnienia wzrosła w tym samym okresie tylko o 7 punktów procentowych do 63 procent.

Według Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy i Zawodami (IAB) stawia to Niemcy znacznie powyżej średniej krajów OECD i na drugim miejscu wśród krajów UE (za Szwecją) pod względem udziału w rynku pracy osób w wieku od 55 do 64 lat.

Jednak pod względem aktywności zawodowej w wieku powyżej 65 lat Niemcy znajdują się dopiero w dolnej jednej trzeciej i wyraźnie poniżej średniej OECD. W grupie 65-69 lat pracuje co piąta osoba – jak wynika z obliczeń IAB.

Istnieje kilka powodów takiego rozwoju sytuacji: Z jednej strony populacja się starzeje, a wiek emerytalny został przesunięty do 67 lat (dla kobiet i mężczyzn). Z drugiej strony, osoby starsze pochodzące z „wyżu demograficznego” lat 60. - jak wynika z badań - stają się coraz bardziej skłonne do dłuższej pracy.

Starsi wnoszą umiejętności i doświadczenie

Jednocześnie jednak bezrobotnym osobom w wieku powyżej 55 lat nadal trudno jest znaleźć zatrudnienie. Na przykład mężczyzna, który staje się bezrobotny w wieku 63 lub 64 lat, ma tylko

9 procent szans na ponowne znalezienie pracy w ciągu dwóch lat. Szanse kobiet są jeszcze gorsze.

- Aby zapewnić sobie wykwalifikowaną siłę roboczą, potrzebujemy każdego bystrego umysłu i każdej pary sprawnych rąk. Właśnie dlatego, pomimo dobrego wskaźnika zatrudnienia, ważne jest, aby firmy dawały również osobom starszym dobre możliwości na rynku pracy - powiedziała przewodnicząca Federalnej Agencji Pracy, Andrea Nahles. Podkreśliła, że starsi ludzie często wnoszą cenne umiejętności i duże doświadczenie.

