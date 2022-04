Niemcy: Rekordowo niska liczba aborcji

W ubiegłym roku liczba aborcji wykonanych w Niemczech była najniższa od 25 lat. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeprowadzono około 94 600 zabiegów przerwania ciąży. Jest to najniższy wynik od początku ich rejestrowania przez Federalny Urząd Statystyczny w 1996 roku.

Wcześniej, jak wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu, nie było podstawy prawnej do prowadzenia takich statystyk. Wtedy w Niemczech przeprowadzono 130 899 aborcji, czyli około 28 procent więcej niż w roku ubiegłym.

Spadająca liczba zabiegów

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba zabiegów przerwania ciąży spadła o 14 300, czyli o 13,1 procent – podał dziś (07.04.2022) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

W porównaniu z rokiem 2020, w którym zarejestrowano około 100 000 aborcji, ich liczba spadła o 5,4 procent. Według Urzędu na podstawie danych nie można jednoznacznie określić przyczyny silniejszego spadku liczby aborcji w 2021 roku. W każdym razie statystycy z Wiesbaden nie potrafią ustalić jego związku z pandemią koronawirusa. W roku 2020, który także był naznaczony pandemią, odnotowano spadek liczby zabiegów przerwania ciąży o zaledwie 0,9 procent.

Siedem na dziesięć kobiet, które poddały się aborcji w 2021 roku, było w wieku od 18 do 34 lat, a co piąta w wieku od 35 do 39 lat. Około ośmiu procent kobiet decydujących się na przerwanie ciąży miało 40 lat lub więcej. Tylko trzy procent kobiet miało mniej niż 18 lat, a 41 procent nie urodziło dziecka przed aborcją.

Coraz mniej młodych kobiet dokonuje aborcji

W ostatniej dekadzie liczba aborcji wśród młodych kobiet malała w ponadprzeciętnym tempie. Wśród 15-17-latek liczba takich zabiegów spadła o około 40 procent, wśród 18-19-latek – o 41 procent, a wśród kobiet w wieku od 20 do 24 lat – o prawie 34 procent.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego wynika to częściowo z faktu, że w tym samym okresie liczba kobiet w tych grupach wiekowych generalnie się zmniejszyła.

Statystyki pokazują jednak, że spadek demograficzny jest znacznie mniejszy niż spadek liczby aborcji. 96 procent aborcji w 2020 roku przeprowadzono według tzw. rozporządzenia poradnikowego, które obowiązuje od 1995 roku. Zgodnie z tym przepisem aborcja w pierwszych dwunastu tygodniach nie jest czynem karalnym, jeśli kobieta decydująca się na nią zasięgnie wcześniej fachowej porady. Pozostałe cztery procent przeprowadzonych w 2020 roku aborcji dokonano z powodów medycznych lub dlatego, że kobiety padły ofiarą przestępstwa na tle seksualnym.

Większość aborcji (52 procent) przeprowadzono tzw. metodą ssania, a w 32 procentach zastosowano pigułkę wczesnoporonną. Większość zabiegów przeprowadzono w warunkach ambulatoryjnych; około 81 procent – w gabinetach ginekologicznych, a 16 procent – w szpitalach.

(DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>