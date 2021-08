Niemcy: rekordowo mało młodych ludzi

Wśród 83,2 mln mieszkańców Niemiec, pod koniec ubiegłego roku tylko 8,4 mln było w wieku od 15 do 24 lat. Poinformował o tym we wtorek (10.08.2021) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Tak zwane „Pokolenie Z", zwane także zoomerami, albo pokoleniem internetowym, stanowi 10,1 procent w ogólnej liczbie ludności Niemiec.

W ostatnich latach część społeczeństwa w wieku 15 do 24 lat stale się kurczy. Od 1950 roku, gdy w powojennych Niemczech zaczęto wprowadzać do statystyk dane na ten temat, jeszcze nigdy tak niewiele osób trafiło do tej grupy ludności. Z wyjątkiem roku 2015, od 2005 roku udział ludzi w wieku od 15 do 24 lat systematycznie maleje.

Największy udział w niemieckim społeczeństwie ludzie z tej kategorii wiekowej mieli na początku lat 80. XX wieku. Wynosił on wtedy 16,7 procent. W roku 1983 w Niemczech żyło 13,1 mln osób w wieku od 15 do 24 lat, czyli o 4,6 mln więcej niż w roku 2020. Zdaniem statystyków było to skutkiem wejścia w dorosłe życie roczników wyróżniających się wysoką dzietnością.

Na płaszczyźnie niemieckich krajów związkowych najwyższy udział (11,1 procent) w liczbie osób w wieku od 15 do 24 lat obecnie ma Brema. Tuż za nią plasują się Badenia-Wirtembergia (10,8 procent) oraz Dolna Saksonia i Nadrenia Północna-Westfalia (po 10,6 procent). Na końcowych miejscach w tym rankingu znajdują się Meklemburgia-Pomorze Przednie (8,2 procent), Saksonia-Anhalt (8,1 procent) i Brandenburgia (7,9 procent), która zamyka stawkę.

Średnia unijna jest nieco wyższa niż w Niemczech i na początku 2020 roku wynosiła 10,6 procent. Największy udział młodych ludzi w społeczeństwie odnotowano na Cyprze i w Irlandii (po 12,7 procent), jak również w Danii (12,5 procent). Najniższy przypada na Łotwę (9,1 procent), Czechy (9,0 procent) i Bułgarię (8,8 procent).

(AFP, EPD/jak)

