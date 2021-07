Niemcy: Rekordowa liczba wniosków azylowych w Europie

Pod względem liczby złożonych wniosków azylowych Niemcy w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wyprzedzają Francję, Hiszpanię i Włochy. W tym okresie wpłynęło w Niemczech 47.231 nowych wniosków o azyl - wynika z „Raportu Komisji Europejskiej: "Sytuacja migracyjna i uchodźcza", który został udostępniony dziennikowi „Welt am Sonntag". To ponad dwa razy więcej wniosków niż we Włoszech (20 620), które wielokrotnie zwracały się o wsparcie przede wszystkim do Berlina w przyjmowaniu uchodźców.

Według danych z raportu, 36 procent wnioskodawców w Niemczech to Syryjczycy, następnie Afgańczycy (18 procent) i Irakijczycy (6,6 procent). Za Niemcami plasuje się Francja z 32 212 wnioskami i Hiszpania z 25 823, następnie Łotwa (58), Estonia (30) oraz Węgry z zaledwie 19 wnioskami o azyl w ciągu pierwszych sześciu miesięcy. W sumie w pierwszej połowie roku w UE, Szwajcarii i Norwegii złożono 194 808 wniosków o azyl.

Odpowiada to w dużej mierze danym za ten sam okres ubiegłego roku. Obydwa półroczne wyniki były niższe niż w latach ubiegłych, co wynikało z pandemii Covid-19.

Austria zajęła szóste miejsce z 9651 wnioskami o azyl w pierwszej połowie roku, jak podano w raporcie. Według raportu, 31 procent wnioskodawców pochodziło z Syrii, 24 procent z Afganistanu, a 7,7 procent z Maroka.

(afp, dpa/sier)

