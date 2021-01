Niemcy: Rekordowa liczba skarg w Trybunale Konstytucyjnym

Z powodu licznych ograniczeń praw podstawowych, coraz więcej mieszkańców Niemiec zwraca się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karslruhe z wnioskiem o rozpatrzenie konstytucyjności wprowadzanych restrykcji.

W 2020 roku do Karlsruhe skierowano 271 wniosków z prośbą o załatwienie w trybie pilnym – to rekord w historii elektronicznej rejestracji wniosków (od 1997). 72 było związanych z pandemią, jak poinformował sąd niemiecką agencję DPA. Do tego doszło 239 skarg konstytucyjnych dotyczących korony, z czego w 169 przypadkach ubiegano się o załatwienie sprawy w trybie pilnym.

Dla porównania: w 2019 roku złożono 194 pilnych wniosków – to już blisko dotychczasowego rekordu 213 pilnych wniosków, który padł w 2018 roku.

Większość skarg związanych z restrykcjami została odrzucona. W trzech sprawach zakończonych sukcesem wnioskodawców chodziło o zbyt generalne restrykcje dotyczące nabożeństw i demonstracji.

Obywatele przeciw restrykcjom

We wszystkich sprawach sędziowie przyjęli zasadę ochrony życia jako nadrzędną. W niektórych orzeczeniach wydanych w trybie pilnym stwierdzono, że skarga musi jeszcze zostać gruntownie zbadana.

Spektrum skarg jest szerokie: od ograniczaniem kontaktów, poprzez zamknięte szkoły i przedszkola, po obowiązek testów, nakaz kwarantanny czy zamknięcie handlu i instytucji kultury. Domagają się ponownego otwarcia placówek lub żądają odszkodowań. Jedna z grup walczy o prawną regulację sytuacji, w której oddział intensywnej opieki jest przepełniony, respiratory się kończą i trzeba podjąć decyzję, komu ma być udzielona pomoc.

Oficjalne statystyki ujmują zaledwie część skarg i wniosków docierających do Trybunału. Nie wszystkie bowiem spełniają kryteria formalne – wówczas lądują w Ogólnym Rejestrze. Pod koniec 2020 roku było tam 571 wniosków związanych z restrykcjami. Od początku listopada na rozpatrzenie czeka skarga frakcji AfD dotycząca obowiązku zakrywania ust i nosa w Bundestagu.

Ogólna liczba wszystkich skarg, które dotarły do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, jeszcze nie została podana. Nastąpi to w lutym lub marcu. W 2019 roku wynosiła ona 5158.

dpa / sier

