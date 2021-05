Niemcy przywracają mały ruch graniczny z Polską

Zmianę ważną szczególnie dla mieszkańców regionów przygranicznych wprowadziło nowe rozporządzenie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, które obowiązuje od 13 maja. Na nowo reguluje ono zasady wjazdu do Niemiec z obszarów zwykłego ryzyka zakażenia koronawirusem. Polska od 9 maja została skreślona z listy krajów wysokiego ryzyka i stała się obszarem zwykłego ryzyka. Zasadniczo osoby wjeżdżające z Polski nadal muszą zgłosić swój przyjazd na stronie internetowej einreiseanmeldung.de, poddać się 10-dniowej kwarantannie oraz zrobić test na koronawirusa do 48 godzin po przyjeździe. Nie trzeba będzie mieć testu już w momencie wjazdu do Niemiec.

Przewidziano zwolnienia od tych zasad dla osób w pełni zaszczepionych na COVID-19, ozdrowieńców i osób z negatywnym testem na koronawirusa. Obowiązek kwarantanny i testowania nie dotyczy dzieci do szóstego roku życia. Istnieje też szereg wyjątków, w tym dla pracowników transgranicznych.

Krótki wyjazd za granicę znów możliwy

Jak wynika z rozporządzenia, wyjątek dotyczy także małego ruchu granicznego. Obowiązek zgłoszenia wjazdu, kwarantanny i testu nie dotyczy osób, które „w ramach ruchu granicznego przebywały w obszarze ryzyka nie dłużej niż 24 godziny albo wjeżdżają do RFN na okres do 24 godzin” – czytamy w rozporządzeniu. Oznacza to w praktyce, że możliwy będzie np. krótki wyjazd za granicę na zakupy.

Kontrola policyjna w Linken w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przy przejściu granicznym z Polską

Wyłączone będą również osoby, które przyjeżdżają z obszaru ryzyka do Niemiec na najwyżej 72 godziny bądź przebywały w obszarze ryzyka – w tym wypadku w Polsce – nie dłużej niż 72 godziny w celu odwiedzin u bliskich pierwszego stopnia (rodzice, dzieci), małżonków bądź partnerów życiowych albo w związku z prawem do opieki lub kontaktów z dzieckiem.

Z Polski z testem jeszcze do 18 maja

W nowych przepisach jest jednak haczyk dla mieszkańców Polski, podróżujących do Niemiec. Negatywny wynik testu na koronawirusa będzie wymagany już w momencie przekroczenia granicy od osób, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd do Niemiec przebywały w obszarze uznawanym w tym czasie za obszar wysokiego ryzyka zakażeniem koronawirusem. Ponieważ Polska była takim obszarem do 8 maja włącznie, to mieszkańcy Polski wjeżdżający do RFN – także w ramach małego ruchu granicznego – muszą jeszcze do 18 maja mieć ze sobą aktualny negatywny wynik testu. Nie można też liczyć na szybsze zwolnienie z kwarantanny.

Rozporządzenie federalne obowiązuje dla całych Niemiec. Kraje związkowe jeszcze nie opublikowały swoich krajowych regulacji. W przeszłości graniczące z Polską Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Brandenburgia wprowadzały odmienne zasady wjazdu z Polski dla pracowników transgranicznych oraz małego ruchu granicznego, co nierzadko prowadziło do chaosu, a nawet oskarżeń o dyskryminację mieszkańców tych regionów, gdzie obowiązywały surowsze zasady.

Obostrzenia w Polsce

Zielone światło z Berlina dla małego ruchu granicznego z Polską jeszcze nie oznacza, że znów może się on odbywać swobodnie. Powodem są obowiązujące jeszcze w Polsce obostrzenia. Po wjeździe do Polski z kraju Unii Europejskiej obowiązuje 10-dniowa kwarantanna niezależnie od środka transportu, którym podróżujemy. Z kwarantanny zwalnia negatywny aktualny (nie starszy niż 48 godzin) wynik testu PCR albo antygenowego na obecność koronawirusa. Zwolnieni z tych obostrzeń są osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 oraz ozdrowieńcy.