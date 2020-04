Niemcy. Przemysł samochodowy zapowiada wznowienie produkcji

Ford chce wznowić zawieszoną w połowie marca produkcję od 4 maja. Dotyczy to zakładów w Kolonii i Saarlouis – oświadczył rzecznik koncernu. Jak dodał, skala produkcji zależeć będzie od międzynarodowych łańcuchów dostaw i popytu na pojazdy. Poza tym w zakładach mają zostać wprowadzone specjalne przepisy higieniczne dla ochrony pracowników.

Przedtem m.in. Volkswagen zapowiedział stopniowe wznowienie produkcji po kilkutygodniowej przerwie. Forpocztą mają być w przyszłym tygodniu zakłady w Zwickau i Bratysławie. Tydzień później taśmy montażowe mają zostać uruchomione w fabrykach koncernu w Portugalii, Hiszpanii, Rosji i USA, a w maju w RPA, Argentynie, Brazylii i Meksyku.

Także należące do koncernu Volkswagena zakłady Audi w Ingolstadt mają stopniowo wznowić produkcję z końcem kwietnia. Na początek planowana jest praca w systemie jednozmianowym. Dopiero później zakłady mają wrócić do systemu wielozmianowego, przy czym między zmianami wprowadzony będzie odstęp czasowy, po to, by kończący i rozpoczynający pracę nie mieli ze sobą kontaktu.

Stopniowe wznowienie produkcji zapowiedział także koncern Daimlera.

Wznowienia produkcji jak na razie nie planuje Porsche, również należący do koncernu Volkswagena. Produkcja w zakładach w Stuttgarcie i w Lipsku będzie zawieszona przez kolejny tydzień – poinformował rzecznik przedsiębiorstwa. Jako powód podał problemy w łańcuchach dostaw. Porsche zawiesił produkcję w połowie marca.