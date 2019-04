Niemcy przedłużają kontrole graniczne

Niemcy przedłużają kontrole na granicy z Austrią o kolejne sześć miesięcy. Jak podał w piątek wieczorem rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych, to reakcja na wciąż wysoką liczbę nielegalnych przekroczeń granicy.

W liście skierowanym do Komisji Europejskiej niemieckie MSW pisze, że w okresie od listopada 2018 do lutego bieżącego roku, miesięcznie rejestrowano około 950 takich przypadków. Poza tym „potencjał migracyjny” szlaku bałkańskiego znowu wzrósł – przekonuje resort kierowany przez konserwatywnego Horsta Seehofera (CSU). Polityk w ostatnich latach dał się poznać jako zwolennik restrykcyjnej polityki migracyjnej.

Oznacza to, że kontrole na granicy z Austrią potrwają jeszcze przynajmniej do listopada 2019. Wprowadzono je w 2015 roku w odpowiedzi na gwałtowny napływ uchodźców i migrantów, którzy przeprawiali się do Niemiec pokonując wcześniej drogę przez Austrię, Węgry, Grecję i Morze Śródziemne.

Także Duńczycy kontrolują

Ale nie tylko Niemcy przedłużają kontrole na granicach. Z podobnym wnioskiem do Komisji Europejskiej wystąpiła też Dania, tłumacząc, że „granice zewnętrzne Unii Europejskiej wciąż są pod presją”. Także zagrożenie terrorystyczne pozostaje poważne, co czyni kontrole koniecznymi – poinformował minister ds. obcokrajowców i integracji Inger Stojberg.

Teoretycznie w Strefie Schengen, do której należy 26 europejskich krajów, nie ma stacjonarnych kontroli granicznych. W ostatnich latach kilka krajów skorzystało jednak z przepisów pozwalających na wprowadzanie kontroli przejściowych. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że obok Niemiec i Danii, także Szwecja, Francja i Austria zamierzają dalej korzystać z tej tymczasowej możliwości.

Wielokrotne przedłużanie tymczasowych w założeniu kontroli skrytykował unijny komisarz ds. migracji Dimitris Avramapoulos. – Jeśli Schengen przestanie istnieć, Europa umrze – ostrzegł. Jako komisarz odpowiedzialny za strefę Schengen zapowiedział, że nie będzie zgadzał się na kolejne przedłużenia. – Tak dalej być nie może, strefa Schengen musi powrócić do swojej normalnej funkcji – powiedział.

szym (dpa)