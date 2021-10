Polityka

Niemcy prowadzą dochodzenie przeciwko Łukaszence

Władze w Mińsku prawdopodobnie celowo wpuszczają migrantów, by ci próbowali dostać się do Polski. Wielu z nich dalej zmierza do Niemiec. Teraz niemieckie władze podejmują działania przeciwko Łukaszence.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej