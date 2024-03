Niemcy pozwane przed trybunał w Hadze. Za wspieranie Izraela

Autorytarny rząd Nikaragui uzasadnia swoją skargę przeciwko Niemcom tym, że udzielają politycznego, finansowego oraz militarnego wsparcia Izraelowi, a także że wstrzymały finansowanie dla UNRWA, czyli Agencji ONZ ds. pomocy palestyńskim uchodźcom na Bliskim Wschodzie.

Według złożonego w Hadze pozwu władze Niemiec nie wypełniają swojego obowiązku „uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec popełnieniu ludobójstwa”. Środkowoamerykański kraj zażądał również pilnego wydania przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości decyzji o zabezpieczeniu wobec Niemiec – do czasu ostatecznego wyroku w tej sprawie.

W wydanym oświadczeniu MSZ Nikaragui zarzuca Niemcom aktywne wspieranie łamania zasad prawa międzynarodowego przez Izrael na szkodę ludności palestyńskiej, przede wszystkim w Strefie Gazy.

Skarga przeciwko Izraelowi

Pod koniec grudnia ub. roku Republika Południowej Afryki, która jak Nikaragua jest silnym orędownikiem praw Palestyńczyków, pozwała Izrael przed trybunałem w Hadze z powodu rzekomego złamania podczas wojny w Strefie Gazy Konwencji ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. We wstępnym orzeczeniu Trybunał zobowiązał Izrael do podjęcia wszystkich możliwych kroków, by zapobiec ludobójstwu w Strefie Gazy. Zgodnie z przewidywaniami nie nakazał jednak wstrzymania działań zbrojnych.

Wyroki MTS, który rozstrzyga spory między państwami, są generalnie wiążące, ale nie ma on narzędzi, by zmusić państwa do wykonania orzeczeń. Sędziowie w Hadze mogą jednak zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o działania w danej sprawie.

7 października ub. roku terrorystyczny palestyński Hamas zaatakował Izrael, dopuszczając się okrucieństw wobec ludności cywilnej. Według izraelskich danych w wyniku ataku Hamasu zginęło 1100 osób. Terroryści uprowadzili około 250 zakładników. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w Strefie Gazy. Jej celem jest zniszczenie Hamasu. Z kolei według niezweryfikowanych niezależnie danych służby zdrowia w Strefie Gazy dotychczas zginęło tam ponad 30 tys. osób.

