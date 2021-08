Niemcy: poważny spadek liczby szczepień

Zapotrzebowanie na szczepionki maleje – według federalnego Związku Lekarzy Ogólnych jest ono znacznie niższe niż w pierwszej połowie roku. – Wielka fala szczepień, którą przeżywaliśmy na wiosnę i w lipcu, zdecydowanie ustąpiła – powiedział członek zarządu Związku Armin Beck w rozmowie z Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). – Podczas gdy niektórzy koledzy mówili nam o 300 lub nawet 500 zapytaniach dotyczących szczepień tygodniowo, wielu z nich otrzymuje teraz tylko 30 lub mniej zapytań – informuje Beck.

Przekonać sceptyków

– Dochodzi do tego nowe zjawisko: wielu pacjentów potrzebuje doradztwa, które wymaga znacznie więcej wysiłków, bo oczywiście odsetek wyraźnych zwolenników szczepień wśród niezaszczepionych wraz z postępem kampanii szczepień znacznie się zmniejszył – podkreśla Beck. Przekonywanie dotychczas nieszczepionych pacjentów do szczepionki wymaga dużo czasu i w tej dziedzinie „trzeba zrobić wiele, aby przekonać" sceptyków.

Do soboty (28.08.) w pełni zaszczepiło się przeciw koronawirusowi 60,1 procent mieszkańców Niemiec. Prawie 65 procent (54 miliony) zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką.

Wzrost wskaźnika zachorowalności

Tymczasem czwarta fala pandemii nabiera rozpędu. Siedmiodniowa zachorowalność na 100 tys. mieszkańców znów wzrosła. Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) wynosi 72,1 – dzień wcześniej było to 70,3, a tydzień temu 51,6. Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu jednego dnia zgłosiły do RKI 10 303 nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu liczba zakażeń w Niemczech wynosiła 8092.

Według nowych danych, w ciągu 24 godzin w Niemczech odnotowano 22 zgony. Tydzień temu było 17 ofiar śmiertelnych. Od początku pandemii RKI naliczył 3 924 131 potwierdzonych zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ponieważ wiele zakażeń nie zostało rozpoznanych. RKI podał liczbę tych, którzy wyzdrowieli: to 3.723.200 osób. Liczba osób, które zmarły z powodu lub z udziałem potwierdzonego zakażenia Sars-CoV-2 wzrosła do 92 118.

Trudna zima, normalne lato 2022

W wywiadzie dla sobotniego (28.08.) wydania „Muenchner Merkur” epidemiolog Klaus Stoehr zakłada, że pandemia skończy się w Niemczech wraz z końcem zimy. „Latem, pomimo pewnej liczby zakażeń, będzie już panowała absolutnie normalna sytuacja” – stwierdził lekarz, cytowany przez monachijski dziennik. Rosnąca obecnie liczba zakażeń to zjawisko, którego „się spodziewano" i „nie ma powodu do zdenerwowania”. Zdaniem Stoehra, troską napawają przede wszystkim ponad cztery miliony niezaszczepionych osób powyżej 60. roku życia. „Są one całkowicie podatne na zakażenie” – uważa epidemiolog. Dodaje, że to właśnie te osoby mogą zapełnić zimą szpitale i apeluje o większy postęp szczepień zwłaszcza wśród pracowników służby zdrowia.

