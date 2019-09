Niemcy: Ponad 600 ataków na uchodźców w I półroczu. Najwięcej w Brandenburgii

W sumie odnotowano w całym I półroczu 609 ataków na uchodźców, podaje dziennik „Neue Osnabrücker Zeitung” powołujący się na odpowiedź rządu federalnego na zapytanie klubu parlamentarnego Lewicy.

Gros tych czynów policja zalicza do kategorii „przestępstw o podłożu skrajnie prawicowym”. Sięgają one od zniewagi i podżegania mas, po podpalenie i niebezpieczne uszkodzenie ciała. Do tego dochodzi 60 ataków na schroniska dla uchodźców i 42 ataki na organizacje pomocy i wolontariuszy.

Ranne zostały w wyniku tych ataków 102 osoby, w tym siedmioro dzieci.

Liczba przestępstw skierowanych przeciwko uchodźcom zmniejszyła się nieznacznie w stosunku do I półrocza 2018. Wówczas policja odnotowała 627 ataków na ludzi i 77 na schroniska dla uchodźców.

Brandenburgia w czołówce

Co czwarty, widniejący w policyjnych kartotekach atak na uchodźców miał miejsce w Brandenburgii. Jak podało niemieckie MSW, 160 czynów karalnych policja oznaczyła tam adnotacją: „cel ataku uchodźca/azylant”.

W innych krajach związkowych tego typu przestępstw było znacznie mniej: 62 w Badenii-Wirtembergii, 58 w Dolnej Saksonii i 56 w Saksonii.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>

Ulla Jelpke, rzeczniczka klubu parlamentarnego Lewicy ds. polityki wewnętrznej skrytykowała, że uchodźcy są wystawieni w Niemczech na ciągłe zagrożenie. „Obowiązkiem państwa jest otoczenie tych ludzi ochroną”, powiedziała.

„Całe nasze społeczeństwo, także politycy, ponosi wspólną odpowiedzialność i obowiązek zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec cichej zgody mniejszości na takie ataki”, skontrowało federalne ministerstwo spraw wewnętrznych.

(afp, epd, kna / stas)