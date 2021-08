Niemcy: ponad 1000 ciężkich przypadków Covid-19. To głównie niezaszczepieni

Wariant Delta nie odpuszcza. Na oddziałach intensywnej opieki w Niemczech znajduje się 1008 pacjentów z Covid-19, z czego 485 pod respiratorami – wynika z dziennego rejestru DIVI (Niemieckie Interdyscyplinarne Zrzeszenie Lekarzy Opieki Intensywnej i Ratunkowej).

Ostatni raz liczbę powyżej 1000 zanotowano w raporcie dziennym z 18 czerwca (1011). Przed wybuchem czwartej fali odnotowano niską liczbę pacjentów intensywnej opieki, w raporcie z 22 lipca: wynosiła ona 354. Od tego czasu obłożenie ponownie wzrasta. W dniu 29 sierpnia ubiegłego roku liczba ta wynosiła zaledwie 241 (134 przypadki sztucznego oddychania), a dopiero pod koniec października, w trakcie drugiej fali, wzrosła ona do ponad 1000.

Głównie osoby nieszczepione

W przeciwieństwie do poprzedniego roku, problem ten nie dotyczy już głównie osób starszych: Według danych DIVI, prawie co dziesiąty pacjent covidowy leczony obecnie na intensywnej terapii jest w wieku od 30 do 39 lat, a prawie co piąty w wieku od 40 do 49 lat (stan na 26 sierpnia, aktualizacja w każdy czwartek). Osoby w wieku od 50 do 59 lat stanowią co najmniej jedną czwartą pacjentów, osoby w wieku od 60 do 69 lat – co najmniej jedną piątą. Ciężki przebieg choroby i zgony występują głównie u osób nieszczepionych.

Udział pacjentów z Covid 19 w ogólnej liczbie łóżek intensywnej terapii jest obecnie szczególnie wysoki w Nadrenii Północnej-Westfalii (6,4 proc.) i Kraju Saary (5,3 proc.). Nawet jeśli siedmiodniowy wskaźnik zakażeń nie będzie nadal rósł, a nawet zmniejszy się w najbliższych dniach, liczba pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii i tak będzie nadal rosła. Wskaźnik zakażeń znajduje odzwierciedlenie w obłożeniu szpitali z opóźnieniem, ponieważ pomiędzy infekcją a przyjęciem do szpitala upływa zwykle około 10 dni.

Jeszcze nie punkt krytyczny

Rejestr DIVI jest prowadzony przez Niemieckie Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Intensywnej Opieki Medycznej i Medycyny Ratunkowej we współpracy z Instytutem Roberta Kocha (RKI). Szczytową wartość liczba zarejestrowanych pacjentów Covid-19 na intensywnej terapii osiągnęła na początku stycznia, w trakcie drugiej fali pandemii koronawirusa w Niemczech, gdy wyniosła ok. 5700.

Według Niemieckiego Stowarzyszenia Szpitali (DKG) około 5.000 przypadków w skali całego kraju jest uważanych za punkt krytyczny dla szpitali, bo wówczas należałoby już przesuwać planowane operacje.

(DPA/sier)

