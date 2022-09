Niemcy polubili pracę zdalną

Pandemia koronawirusa zmusiła wielu ludzi do pracy zdalnej. W Niemczech pracodawcy nawet mieli obowiązek zapewnić swym pracownikom możliwość wykonywania pracy z domu, jeżeli jej charakter nie wymagał fizycznej obecności. Od marca tego roku przepis ten już nie obowiązuje, a mimo to prawie jedna czwarta zatrudnionych w Niemczech nadal pracuje zdalnie.

Według ankiety przeprowadzonej przez monachijski instytut ifo w sierpniu br. 24,5 procent czynnych zawodowo mieszkańców Niemiec nadal regularnie pracowało z domu; to zaledwie o 0,4 punktu procentowego mniej niż w poprzednim badaniu z kwietnia br.

W marcu 2022 roku odsetek pracujących zdalnie wynosił 27,6 procent. Najwyższy odnotowano jednak w marcu ubiegłego roku – 31,7 procent.

Od marca br. w Niemczech nie ma już obowiązku pracy zdalnej, ale niektóre biura nadal są puste

Trwała tendencja

Autorzy badania zwracają uwagę na znaczne różnice między poszczególnymi sektorami gospodarki. Wśród zatrudnionych w sektorze usług zdalnie pracuje 35,5 procent. Najczęściej są to osoby świadczące usługi w sektorze IT oraz konsultingu (71 procent). Najmniej pracujących zdalnie jest w usługach związanych z gastronomią (1,7 procent) i hotelarstwem (1 procent), co wydaje się oczywiste ze względu na wymagający fizycznej obecności pracownika charakter pracy w tych branżach.

Zdalnie swoją pracę wykonuje 5,4 procent zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego oraz 5,1 procent w sektorze budownictwa. W przemyśle przetwórczym i handlu hurtowym odsetek ten wynosi po 15 procent.

– Chociaż od marca nie ma już obowiązku pracy zdalnej, od tego czasu tylko minimalnie spadł odsetek korzystających z tej możliwości – zauważył Jean-Victor Alipour z Instytutu Ifo. I dodał, że firmy i pracownicy najwyraźniej na stałe przestawiają się na prace we własnych czterech ścianach. Zresztą niektóre firmy i koncerny już ogłosiły takie zmiany, tłumacząc m.in., że tego życzą sobie pracownicy.

(DPA/widz)

