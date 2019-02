Niemcy: polski żubr zabity nielegalnie

SZ: „Odstrzał polskiego żubra w Niemczech rozpętał kryzys polityczny”

Żubr z Polski zabłąkał się do Brandenburgii. Niemieccy myśliwi zastrzelili go i odcięli mu łeb. Incydent ten ma wszelkie przesłanki ku temu, by rozpętać kryzys polityczny – pisze „Sueddeutsche Zeitung”. (05.10.2017)