Niemcy: Polska od niedzieli obszarem wysokiego ryzyka

Jak poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI), ze względu na wysoką liczbę zakażeń koronawirusem, niemiecki rząd zaklasyfikował od niedzieli (5.12.2021) Szwajcarię i Polskę jako obszary wysokiego ryzyka. Wszystkie osoby przybywające z obu krajów, które nie zostały w pełni zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, muszą zostać poddane kwarantannie przez co najmniej pięć dni.

Na liście obszarów wysokiego ryzyka znajdują się od niedawna także takie kraje sąsiadujące z Niemcami, jak Holandia, Belgia i Austria, z wyjątkiem pojedynczych gmin, jak również Liechtenstein, Jordania i Mauritius. Natomiast usunięte z listy zostały: Tajlandia, Uzbekistan oraz St. Vincent i Grenadyny na Karaibach.

Bezpłatne anulowanie rezerwacji

Klasyfikacja jako obszar wysokiego ryzyka jest automatycznie związana z ostrzeżeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla turystów podróżujących w celach innych niż służbowe. Ułatwia ona turystom bezpłatne anulowanie już zarezerwowanych wycieczek, ale nie oznacza zakazu podróżowania.

Kraje i regiony o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia są klasyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka. Decydujące znaczenie mają tu jednak nie tylko dane dotyczące zakażeń. Inne kryteria to szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, obciążenie systemu opieki zdrowotnej, a nawet brak danych na temat sytuacji związanej z koronawirusem.

Ponad 60 obszarów wysokiego ryzyka, osiem obszarów wariantów wirusa

Od niedzieli ponad 60 krajów na całym świecie zostanie ponownie w całości lub częściowo zaliczonych przez RKI do obszarów wysokiego ryzyka. Ponadto w Afryce istnieje osiem obszarów występowania wirusa, w odniesieniu do których stosuje się jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia wjazdu. Zostały one zakwalifikowane do najwyższej kategorii ryzyka ze względu na rozprzestrzenianie się wariantu Omikron koronawirusa.

