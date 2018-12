Niemcy: Policja nadzorowała wesele dwóch klanów libańskich

Służby policyjne przeprowadziły w niedzielny wieczór (11.12.18) w Muelheim an der Ruhr zakrojoną na wielką skalę kontrolę dwóch klanów libańskich, które przybyły na uroczystości weselne. Przeszukane zostały setki gości oraz 160 pojazdów, jak poinformowała policja z Essen. Wśród gości znajdowały się „liczne osoby, które są odnotowane w rejestrach policyjnych”.– Tego typu klany nie są nieszkodliwe – podkreśliła rzeczniczka policji.

– Nierzadko dochodzi nagle na weselach do strzelaniny. Musimy chronić zarówno ludność jak i gości – dodała. Kontrole policyjne przeprowadzone zostały w ramach w prowadzonej w Nadrenii Północnej-Westalii strategii „zero tolerancji”.

Trzej podejrzani

Patrole policyjne ustawiły się przy wjeździe do ulicy, przy której odbywały się uroczystości weselne. Trzy osoby zostały zatrzymane. U jednej znaleziono narkotyki, u innej broń, u trzeciej wątpliwości wzbudziły dokumenty. Jednego z gości dotyczył też aktualny nakaz aresztowania. Wg danych policyjnych liczni członkowie obu klanów z Libanu otrzymali już przynajmniej raz wyroki skazujące. Rodziny te należą do najważniejszych arabskich klanów mafijnych, posiadających kontakty w całych Niemczech w tym także do środowiska Rockersów.

Rządzące w Nadrenii Północnej-Westfalii partie CDU i FDP zapowiedziały w umowie koalicyjnej z 2017 r. wprowadzenie tzw. „polityki zero tolerancji”. Chodzi tu również o drobne przestępstwa. – Musimy pozostać konsekwentni – powiedział wiosną dziennikowi „Frankfurter Algemeine Zeitung” landowy minister spraw wewnętrznych Herbert Reul (CDU). Policja musi zadbać o to, by przestrzegano tych reguł. – Kto tego nie robi, musi liczyć się z odpowiednimi sankcjami – ostrzegał wtedy polityk CDU.

(dpa/jar)