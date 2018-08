Niemcy: po zasiłek do supermarketu

W dziewięciu niemieckich miastach bezrobotni mogą pobrać swój zasiłek w kasie supermarketu. Nową formę wypłaty zasiłku Federalna Agencja Pracy testuje od maja tego roku w 300 sklepach, m.in. w Monachium, Dortmundzie, Oberhausen, Salzgitter i Wolfsburgu. Do tej pory bezrobotni skorzystali z takiej możliwości ponad 2 tys. razy, a kasy supermarketów wypłaciły już ponad pół miliona euro.

Serwis adresowany jest przede wszystkim do długoletnich bezrobotnych (pobierających zasiłek po 12 miesiącach bezrobocia), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i pilnie potrzebują gotówki. Do tej pory mogli oni korzystać z automatów w urzędach pracy i placówkach pośrednictwa pracy. Utrzymanie tych automatów jest jednak zbyt drogie, a same urządzenia często się psują, dlatego urzędy pracy planują z nich zrezygnować.

Wkrótce w całym kraju

Pracownikom i osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych spodobał się nowy system wypłaty świadczeń – bilansuje Federalna Agencja Pracy w Norymberdze. A na dodatek działa bez zakłóceń.

Do końca stycznia 2019 r. nowy system ma zostać wprowadzony w całych Niemczech. Każdy, kto chce by jego świadczenia wypłaciła mu kasjerka w supermarkecie, musi przedstawić otrzymany od urzędu pracy druk polecenia przelewu z kodem kreskowym. Kasjerka po zeskanowaniu kodu może natychmiast wypłacić pieniądze.

Stygmatyzacja bezrobotnych?

Opozycyjna partia Lewica już na wstępie krytykowała nowy sposób wypłaty zasiłku jako „zbędną stygmatyzację bezrobotnych”. Federalna Agencja Pracy broni się przed takimi zarzutami, tłumacząc że druk polecenia przelewu jest anonimowy, nie zawiera danych osobowych, ani danych urzędu pracy. Przy kasie trudno wywnioskować, czy chodzi o wypłatę zasiłku dla bezrobotnych, czy zwrot pieniądzy z zakupów przez Internet.

dpa/dom