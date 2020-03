Niemcy: Południowy Tyrol obszarem wysokiego ryzyka

Niemieckie MSZ przestrzega przed podróżami do włoskich regionów: Południowy Tyrol, Emilia-Romania, Lombardia oraz miasto Vo w prowincji Padwa, jak również region Wenecji Euganejskiej. W wydanym w piątek (06.03.2020) komunikacie, MSZ zwraca uwagę na wzmożone ryzyko zarażenia się koronawirusem w tych regionach.

Nie wybierajcie się tam, jeżeli nie musicie

Osobom, które wcześniej zaplanowały już podróż do tych miejsc, MSZ zaleca nawiązanie kontaktu z biurem turystycznym, by uzyskać informacje na temat warunków zrezygnowania z wykupionego tam urlopu.

Liczba nowych przypadków zachorowań na koronawirusa znacznie wzrosła w ubiegłych tygodniach. W Niemczech ostatnio zwiększyła się także liczba chorych, którzy zarazili się koronawirusem podczas pobytu w Południowym Tyrolu oraz w innych regionach północnych Włoch.

Czy turyści mogą odzyskać swoje pieniądze?

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział w związku z tym w Berlinie, że "Południowy Tyrol został obecnie uznany za obszar wysokiego ryzyka przez Instytut Roberta Kocha". Jego opinia powinna zostać uwzględniona przez biura podróży, chociaż w tym przypadku "nie ma żadnego automatyzmu".

Ostrzeżenie resortu przed wybieraniem się do określonego regionu nie jest obowiązującą podstawą do zwracania turystom pieniędzy przez touroperatorów. Ci jednak często są skłonni przystać na takie rozwiązanie, żeby nie utracić klientów.

Zdziwienie i zaskoczenie w Południowym Tyrolu

Władze Południowego Tyrolu zareagowały ze zdziwieniem na uznanie tego regionu za obszar wysokiego ryzyka. Rzeczniczka gubernatora Południowego Tyrolu Elisabeth Augustin powiedziała w piątek w Bolzano przedstawicielowi Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), że prowincja ta spełnia wszystkie wymogi krajowych i międzynarodowych testów umożliwiających wykrycie koronawirusa. Ponadto, jak dodała, w Południowym Tyrolu odnotowano do tej pory tylko dwa przypadki zarażenia. Co więcej, jeden z nich nie został jeszcze potwierdzony przez kompetentne w tej sprawie placówki w Rzymie, a druga zarażona nim osoba dochodzi już do zdrowia.

Władze Południowego Tyrolu poinformowały, że prezydent prowincji Arno Kompatscher jest w stałym kontakcie z niemieckim MSZ w związku z wydanym ostrzeżeniem. Podkreślono, że "obszarem zagrożenia" jest cała Europa, zaś w Południowym Tyrolu jedynie dwie osoby miały pozytywny wynik testów na obecność wirusa COVID-19.

Południowy Tyrol jest popularnym regionem wypoczynkowym we Włoszech, chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i zagranicznych. Rzeczniczka Augustin podkreśliła, że władze włoskie nie uznały go za obszar wzmożonego ryzyka.

Niemieckie media zwracają w tym kontekście uwagę, że we Włoszech stwierdzono największą liczbę – ponad 3800 przypadków – zarażenia się nową odmianą koronawirusa w całej Europie.

dpa, afp / jak

