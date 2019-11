Niemcy planują zakaz terapii konwersyjnej

Zgodnie z projektem, terapia konwersyjna zostanie zakazana w przypadku osób poniżej 18. roku życia – poinformowała zespół redakcyjny „Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND), który dotarł do kopii projektu ustawy. Projekt przewiduje jednak możliwość poddania się terapii w ściśle określonych przypadkach.

Zgodnie z jego założeniami, skorzystać z niej mogą jedynie osoby pełnoletnie, które zdecydują się na to całkowicie dobrowolnie. Nielegalnym będzie, jeśli osoba wyrazi zgodę na terapię wskutek oszustwa, przymusu lub groźby. Zakaz nie będzie obowiązywał także osób w wieku 16-18 lat, jeśli zostanie udokumentowane, że pacjent rozumie konsekwencje i ryzyko, z jakim wiąże się terapia, której się poddaje. Osoby, które naruszą te zasady, mogą zostać skazane na rok więzienia lub grzywnę - na razie nie podano informacji na temat jej możliwej wysokości. Z ustawy zostały wyłączone terapie zajmujące leczeniem ekshibicjonizmu lub pedofilii.

Spahn: To nie choroba

Niemiecki minister zdrowia, który jest zdeklarowanym gejem, podkreślił w rozmowie z RND, że bycie osobą LGBT+ „nie jest chorobą” i nie powinno być w ten sposób traktowane. Jak dodał Jens Spahn, zakaz ma być sygnałem akceptacji dla wszystkich zmagających się ze swoją homoseksualnością.

Eksperci szacują, że w Niemczech corocznie mamy do czynienia z około tysiącem przypadków terapii konwersyjnej, prowadzonej zarówno przez przywódców duchowych jak i psychoterapeutów. Terapia konwersyjna to praktyka, polegająca na próbach zmiany orientacji seksualnej danej osoby z homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną. Często stosowana jest w przypadku dzieci i młodzieży. W terapii wykorzystywane są m.in. takie metody jak elektrowstrząsy. Poddanie się takiemu leczeniu może prowadzić do depresji lub zaburzeń lękowych, a także podnosi ryzyko popełnienia samobójstwa. Skuteczność terapii konwersyjnej nigdy nie została udowodniona.

