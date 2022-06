Niemcy. Pierwszy wieloletni kontrakt na dostawy gazu z USA

To pierwszy wieloletni kontrakt na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych, podpisany przez niemiecką firmę. Od 2026 roku koncern EnBW z siedzibą w Karlsruhe ma sprowadzać rocznie 1,5 mln ton skroplonego gazu ziemnego od amerykańskiej firmy Venture Global LNG. We wtorek (21.06.2022) obie firmy poinformowały o zawarciu 20-letniego kontraktu. Tym samym niemiecki koncern dołączy do grona całych klientów Venture Global LNG w Europie, do których należą już tacy giganci, jak BP i Shell.

– Jest to pierwsza bezpośrednia, wiążąca umowa na długoterminowe dostawy LNG z USA, podpisana przez niemieckie przedsiębiorstwo i ważny krok, który podkreśla niemiecką strategię dywersyfikacji miksu energetycznego – powiedział szef Venture Global Mike Sabel, cytowany w komunikacie.

Z kolei Georg Stamatelopoulos z zarządu EnBW zaznaczył, że w ostatnich latach EnBW krok po kroku rozbudowywała swoja działalność w sektorze LNG.

Pierwszy niemiecki terminal LNG ma powstać w Wilhelmshaven

„Pomost ku zielonej energii”

Firma Venture Global produkuje LNG od stycznia i rozbudowuje aktualnie swoje zdolności produkcyjne w amerykańskim stanie Louisiana. EnBW stopniowo rozwijał swoją działalność w sektorze skroplonego gazu ziemnego w minionych latach. Po podpisaniu umowy Stamatelopoulos podkreślił znaczenie LNG dla dywersyfikacji paliw, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

– Otwiera to możliwości nowych źródeł dostaw, aby zapewnić Niemcom zaopatrzenie w gaz w okresie przejściowym transformacji energetycznej i tworzy pomocy do zaopatrzenia w zieloną energię – ocenił członek zarządu EnBW.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę UE najpierw postanowiła skończyć z importem węgla z Rosji, a następnie wprowadziła częściowe embargo na rosyjską ropę. W obliczu zmniejszonych dostaw gazu z Rosji rośnie znaczenie LNG. W Niemczech przyśpieszono różne projekty związane z importem skroplonego gazu ziemnego, obejmujące wykorzystanie pływających terminali LNG po budowę kilku stałych gazoportów.

(RTR,DPA/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>