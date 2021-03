Niemcy. Pierwsze testy domowego użytku już wyprzedane

Od soboty rano (6.03.2021) w Niemczech rozpoczęto na szeroką skalę sprzedaż domowych testów na koronawirusa w sklepach sieci detalicznej. W dyskoncie Aldi były one dostępne bezpośrednio przy kasie. W wielu miejscach zostały one jednak wyprzedane już po krótkim czasie. Sprzedaż wyprodukowanych w Niemczech testów jest na razie limitowana. Kupujący otrzymują tylko jedno opakowanie, które kosztuje około 25 euro i zawiera pięć testów. Aldi Nord i Aldi Sued już wcześniej zaznaczyły, że przy bardzo dużym popycie produkt może zostać wyprzedany już w pierwszym dniu sprzedaży. Jak poinformował rzecznik Aldi Sued, to była pierwsza partia i więcej testów jest już w drodze. Jednak według relacji naocznych świadków, do sklepów miało trafić tylko kilka opakowań.

Sprzedaż internetowa

Za pośrednictwem sklepu internetowego ze sprzedażą ruszył także dyskont Lidl. Jak ogłosiła centrala sieci z Neckarsulm, testy są od soboty dostępne na stronie lidl.de „w cenie 21,99 euro za opakowanie, bez kosztów wysyłki”.

Jednak strona internetowa nie wytrzymała ogromnego naporu kupujących i już wkrótce nie było do niej dostępu. Firma podała, że w najbliższej przyszłości testy będą sprzedawane także we wszystkich sklepach Lidla.

Rewe i Edeka w blokach startowych

Również supermarkety Rewe i Edeka zapowiedziały już wkrótce sprzedaż testów. W sieciach drogeryjnych Rossmann i dm ruszy ona od wtorku. Przewidują ją także apteki.

Federalny Instytut ds. Leków i Urządzeń Medycznych wydał pierwsze specjalne zezwolenia na testy do samodzielnego stosowania 24 lutego. Do tej pory wydano siedem takich zezwoleń. Standardowym sposobem wprowadzania wyrobów medycznych na rynek jest oznakowanie CE przez jednostki certyfikujące.

