Niemcy. Pierwsze dziecko po trzydziestce

Prawie 693 tysiące dzieci przyszło na świat w Niemczech w 2024 roku, o sześć procent mniej niż rok wcześniej i najmniej od 2013 roku – podał w środę (17 lipca) niemiecki Federalny Urząd Statystyczny. Jak wynika z danych, w chwili urodzenia pierwszego dziecka mieszkanki Niemiec miały w ub. roku średnio 30,3 lat, czyli minimalnie mniej niż w 2023 roku, kiedy to wiek średni wiek matki w chwili narodzin pierwszego dziecka wynosił 30,4 lat. Z kolei średni wiek ojca w chwili narodzin pierwszego dziecka to 33,2 lat (w 2023 roku było to 33,3 lat).

Mimo minimalnych spadków w minionym roku, w ciągu ostatnich dziesięciu lat niemieccy rodzice coraz później decydowali się na pierwsze dziecko. W 2014 r. matki miały średnio 29,6 lat, a ojcowie mieli 32,8 lat.

Coraz mniej urodzeń

Według najnowszych danych współczynnik dzietności w Niemczech, który określa średnią liczbę dzieci przypadającą na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat), spadł w 2023 roku do 1,35 i był o siedem procent niższy niż w 2022 roku (1,46). Najwyższy współczynnik dzietności odnotowała Brema (1,46), zaś najniższy – Berlin (1,17).

Kolejny spadek współczynnika dzietności oznacza nasilenie trendu, który obserwowano od 2017 roku i który został przerwany tylko w 2021 roku w czasie pandemii koronawirusa, zauważają statystycy. Wcześniej, między 2011 a 2016 rokiem, współczynnik ten wzrósł z 1,39 do 1,59, głównie dzięki poprawie warunków dla rodzin z dziećmi oraz imigracji.

Dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat do 2022 r. pokazują, że wskaźniki urodzeń w większości krajów Unii Europejskiej spadły, w niektórych przypadkach nawet znacznie, w porównaniu z latami 2021 i 2020, ale także w porównaniu z rokiem 2019 sprzed pandemii koronawirusa. Wzrost odnotowano w UE w 2022 r. tylko w Portugalii (o 6 proc.) i Bułgarii ( o 4 proc.)

AFP,DPA/ widz