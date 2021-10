Niemcy. Pierwsza na świecie produkcja neutralnej dla klimatu kerozyny

Jak poinformował operator Atmosfair, w Werlte w Dolnej Saksonii otwarto pierwszy na świecie zakład do produkcji kerozyny neutralnej pod względem emisji CO2. Po raz pierwszy możliwe jest produkowanie syntetycznej kerozyny na skalę przemysłową – twierdzi berlińska organizacja ekologiczna użyteczności publicznej, która promuje i prowadzi projekty z zakresu ochrony klimatu. W przyszłym roku, kiedy osiągnięta zostanie regularna produkcja, będzie można wytwarzać tonę lub osiem beczek paliwa dziennie. Pierwszym klientem jest Lufthansa, a celem dostaw będzie port lotniczy w Hamburgu.

Schulze: Transport lotniczy musi wnieść swój wkład

– Jeśli Niemcy mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2045 roku, transport lotniczy musi również wnieść swój wkład – tłumaczyła minister środowiska Niemiec Svenja Schulze. Dostrzega ona również duże szanse gospodarcze dla Niemiec w produkcji kerozyny neutralnej pod względem emisji CO2. Polityk SPD zaznaczyła, że jeśli teraz uda się udowodnić, że ta technologia działa, to powstaną również nowe możliwości eksportowe. Od 2026 roku ruch lotniczy w Niemczech będzie odbywał się z co najmniej półprocentową domieszką syntetycznej kerozyny, co odpowiada 50 tysiącom tonom kerozyny neutralnej klimatycznie. Do roku 2030 udział tzw. paliwa Power-to Liquid (PtL) ma być zwiększony czterokrotnie.

Regularna produkcja syntetycznej kerozyny w tym zakładzie ma odbywać się w pierwszym kwartale 2022 roku

W formie wideo głos zabrała także kanclerz Niemiec Angela Merkel mówić: „Aby sprostać naszym globalnym wymaganiom klimatycznym, postęp jest również niezbędny w sektorze transporty, również w lotnictwie. Syntetyczna, neutralna pod względem emisji CO2 kerozyna odgrywa tu ważną rolę”. Szefowa rządu dodała także, że „aby osiągnąć nasz cel 200 tysięcy ton zielonej kerozyny rocznie do 2030 roku, musimy znacznie zwiększyć moce produkcyjne". Paliwa PtL są nadal bardzo drogie i dostępne tylko w ograniczonym stopniu, „ale technologia i rynek będą się rozwijać".

Zielona energia

Tak zwane paliwa Power-to-Liquid przyczyniają się do ochrony klimatu jednak tylko wtedy, gdy do produkcji wodoru potrzebnego do wytwarzania kerozyny wykorzystywane są odnawialne źródła energii. – Kto mówi „tak" dla zielonego wodoru, musi również powiedzieć „tak" dla prądu z wiatru i słońca", powiedziała polityk SPD. Dlatego konieczna jest, jej zdaniem, również szybsza ekspansja energii odnawialnych.

Lotnictwo odpowiada za 3,5 procent zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka

Nowy zakład produkuje kerozynę syntetycznie, wykorzystując wodę i energię elektryczną dostarczaną przez turbiny wiatrowe z okolicy. Dodatkowo wykorzystywane jest CO2 z resztek żywności z biogazowni oraz CO2 z powietrza.

Według obliczeń Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki, lotnictwo odpowiada za 3,5 procent zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka. Przemysł poszukuje więc paliwa neutralnego dla klimatu.

