Niemcy. Pięciu mężczyzn miało przygotowywać zamach

Specjalne jednostki policji uczestniczyły w czwartek rano (28.10.2021) w wielkiej akcji w Nadrenii Północnej-Westfalii skierowanej przeciwko pięciu młodym mężczyznom podejrzanym o działalność terrorystyczną. Policja przeszukała ich mieszkania w powiecie Dueren koło Akwizgranu.

Mieli przygotowywać zamach

„Podejrzanym zarzuca się, że w oparciu o materiał propagandowy zagranicznej organizacji terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego przygotowywali się do zamachu terrorystycznego” – poinformowały prokuratura generalna w Duesseldorfie i kolońska policja we wspólnym oświadczeniu. Dochodzenie prowadzi centralne biuro ds. ścigania terroryzmu w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Trzech nieletnich

Pięciu podejrzanych o terroryzm to młodzi mężczyźni w wieku od 16 do 22 lat. Trzej z nich to nieletni. Dwóch z podejrzanych (22-latek i 16-latek) to obywatele Niemiec, dwóch pozostałych (17-letni) posiada obok niemieckiego rosyjskie obywatelstwo, inny 18-latek to Turek. Na razie nie zostali aresztowani – poinformowały organy ścigania, które nie widzą groźby ucieczki.

Mieszkania młodych mężczyzn przeszukano w związku z podejrzeniem o przygotowywanie „poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu”. W akcji uczestniczyło około 350 policjantów.

(DPA/dom

