Niemcy: Paul Ziemiak nowym sekretarzem generalnym CDU

Jego kandydaturę wysunęła dziś (08.12.2018) przed południem delegatom na zjazd nowa przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Za Ziemiakiem opowiedziało się 62,8 procent delegatów.

Syn polskich imigrantów

Ziemiak urodził się w 1985 roku w Szczecinie. Do RFN przyjechał jako dziecko. - Polskę i Polaków darzę wielką sympatią. Urodziłem się w Polsce, stamtąd pochodzi moja rodzina. Oczywiście nigdy nie zapomnę, skąd pochodzę. Jestem Niemcem, ale wiem, gdzie są moje korzenie - mówił w 2014 roku w wywiadzie dla DW. Od 2014 roku Ziemiak jest przewodniczącym młodzieżowej przybudówki CDU/CSU Junge Union (Młoda Unia). Po wyborach do Bundestagu w 2017 roku został posłem do niemieckiego parlamentu. Uchodzi za przedstawiciela konserwatywnego skrzydła w CDU i jest przyjacielem federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna, który obok Friedricha Merza ubiegał się o stanowisko nowego przewodniczącego CDU, ale podobnie jak on przepadł w głosowaniu na korzyść Annegret Kramp-Karrenbauer.

Uważa się, że wysuwając kandydaturę 33-letniego Ziemiaka Kramp-Karrenbauer zamierza pozyskać dla siebie i swojej polityki zarówno partyjną młodzież jak i konserwatywnych krytyków dotychczasowej linii politycznej Angeli Merkel jako szefowej CDU. Byłby to zatem ważny sygnał nowej przewodniczącej, która chce w ten sposób zapobiec pogłębieniu się rozdźwięków między członkami partii chadeckiej.

