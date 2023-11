Niemcy: płaca minimalna za godzinę wzrośnie od stycznia

Ustawowa płaca minimalna wzrośnie w Niemczech w dwóch etapach: o 82 centy do 12,82 euro. Od 1 stycznia 2024 osiągnie 12,41 euro brutto za godzinę, a rok później – 12,82 euro. Rząd zatwierdził na środowym (15.11.2023) posiedzeniu odpowiednie rozporządzenie ministra pracy Hubertusa Heila (SPD). Będzie to wzrost o 6,8 proc. w stosunku do stanu obecnego.

Decyzja ta odpowiada czerwcowej rekomendacji Komisji ds. Płacy Minimalnej pracodawców i pracownicy. Nie była ona jednak uzgodniona jednomyślnie: choć przedstawiciele pracowników uznają podwyżkę za zbyt niską, zostali jednak przegłosowani.

Płaca w Niemczech. Chce minimum 14 euro na godzinę

W koalicji rządowekj też słychać niezadowolenie z tej decyzji. Wzrost jest zdecydowanie za mały i decyzja komisji to „nic więcej niż zła żart” – ocenił w rozmowie z agencją DPA zastępca szefa klubu Zielonych Andreas Audretsch. Jak dodał, ludzie, którzy za niskie pensje ciężko pracują w trudnych zawodach, powinni zarabiać znacznie więcej.

Komisja ds. Płacy Minimalnej złamała też dotychczasowy konsensus, by decyzje w tej sprawie podejmować polubownie. Zwrócił na to uwagę kanclerz Olaf Scholz i wezwał Komisję, by w przyszłości zmiany ws. pensji ponownie ustalać w drodze konsensusu. W Niemczech nadal jest wielu ludzi, którzy mimo ciężkiej pracy nie odnoszą sukcesów finansowych – zauważył kanclerz w październiku.

Andreas Audretsch tymczasem domaga się, by płaca minimalna wynosiła co najmniej 60 proc. mediany wynagrodzenia: – W 2024 r. byłoby to znacznie powyżej 14 euro na godzinę.

(DPA/mar)

