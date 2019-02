Niemcy otwierają się na amerykański gaz skroplony

W Berlinie obraduje niemiecko-amerykańska konferencja w sprawie rozwoju importu gazu skroplonego. Jako gość honorowy uczestniczył w niej federalny minister gospodarki Peter Altmaier, który przedstawił jej uczestnikom planowane zmiany w prawodawstwie dotyczącym gospodarki energetycznej. Zapowiedział też wprowadzenie ułatwień w imporcie amerykańskiego gazu skroplonego z łupków i wyraził przekonanie, że w Niemczech powstaną "przynajmniej dwa" terminale LNG zbudowane przy pomocy finansowej państwa. W tej chwili w Republice Federalnej nie ma ani jednego gazoportu przystosowanego do przeładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Minister gospodarki Peter Altmaier

USA chcą zwiększyć eksport gazu

Stany Zjednoczone pragną zwiększyć sprzedaż gazu ciekłego do Europy. Napotykają przy tym trudności, ponieważ uchodzi on wciąż za zbyt drogi i niekonkurencyjny wobez gazu ziemnego dostarczanego do odbiorców gazociągami. Na konferencji w Berlinie zastępca amerykańskiego sekretarza stanu ds. energii Dan Brouillette powiedział, że "bezpieczeństwo energetyczne Niemiec ma wysoki priorytet dla Stanów Zjednoczonych". W tej chwili USA dostarczają gaz LNG do 10 państw europejskich. Brouilette wyraził przekonanie, że dołączą do nich także Niemcy. Jak oświadczył dosłownie: "nie chodzi tu o odpowiedź na pytanie, czy dołączą, tylko kiedy dołączą". W jego przekonaniu zakupy amerykańskiego gazu skroplonego mogą przyczynić się do zmniejszenia energetycznego uzależnienia Niemiec od Rosji.

Rola gazu LNG będzie stale wzrastać

W ramach szeroko zakrojonej transformacji energetycznej Niemcy wycofają się do roku 2022 z energetyki jądrowej, a do roku 2038 planują zamknąć ostatnią elektrownię węglową. Mając to na uwadze minister Altmaier podkreślił na konferencji w Berlinie konieczność zwiększenia przez nie importu gazu w okresie przejściowym, co pozwoli Niemcom na zaspokojenie ich potrzeb energetycznych. Do tej pory Niemcy sprowadzają gaz ziemny głównie gazociągami z Holandii, Rosji i Norwegii.

Spawanie rur gazociągu Nord Stream 2

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie podkreślał wolę zwiększenia dostaw skroplonego gazu ziemnego gazowcami do odbiorców w Europie, w której dostrzega atrakcyjny i stale rosnący rynek zbytu tego paliwa. Z tego powodu jest przeciwny budowie drugiej nitki gazociągu północnego Nord Stream 2. W ubiegłym tygodniu amerykański ambasador w Berlinie Richard Grenell w artykule gościnnym napisanym dla Deutsche Welle ostro skrytykował ten projekt. Dwoje innych ambasadorów USA w Europie przyłączyło się do jego argumentacji, że Niemcy nie powinny się uzależniać od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego.

Administracja waszyngtońska i Kongres wielokrotnie groziły sankcjami niemieckim firmom uczestniczącym w budowie gazociągu Nord Stream 2.

DW, afp, dpa, rtr / pa