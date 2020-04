Niemcy: ostrzeżenie przed podróżami przedłużone do czerwca

Nie zanosi się na szybkie zniesienie ostrzeżenia przed podróżami zagranicznymi wydanego przez niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych w związku z pandemią koronawirusa. Jak donosi agencja DPA, zostało ono wydłużone do 14 czerwca.

Ostrzeżenie uzasadnia się tym, że podróże po świecie są obecnie praktycznie niemożliwe i prawdopodobnie nie zmieni się to w nadchodzących tygodniach. Ruch lotniczy jest drastycznie ograniczony, a w wielu krajach obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy.

Wydłużając ostrzeżenie ministerstwo chce zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa oraz sytuacji, że niemieccy turyści znowu utkną za granicą. Po wybuchu pandemii niemiecki MSZ musiał zorganizować most powietrzny i powrót do kraju ponad 240 tysięcy obywateli rozsianych po całym świecie. Była to największa tego typu operacja w historii Niemiec.

Krok bez precedensu

Minister spraw zagranicznych Niemiec 17 marca wydał ostrzeżenie przed podróżami do wszystkich celów turystycznych na całym świecie. To sytuacja bez precedensu. Dotychczas ostrzeżenia MSZ dotyczyły tylko obszarów, w których było bardzo niebezpiecznie – na przykład Afganistanu czy Syrii.

Ostrzeżenie wydane przez MSZ umożliwia darmowe odwołanie dokonanych wcześniej rezerwacji.

Nie wiadomo jeszcze, co z okresem wakacyjnym. Na początku czerwca władze Niemiec mają przeanalizować sytuację i podjąć decyzję, czy letnie wyjazdy turystyczne będą odradzane czy nie.

W normalnych czasach Niemcy bardzo chętnie spędzają urlop za granicą. W ubiegłym roku, spośród prawie 71 milionów podróży turystycznych, które odbyli mieszkańcy Niemiec, 74 procent stanowiły wyjazdy poza kraj. Tak wynika z badań grupy Urlaub und Reisen.

Mimo to, akceptacja dla zamknięcia granic dla ruchu turystycznego jest w Niemczech dość wysoka. W sondażu ośrodka You-Gov 48% pytanych opowiedziało się za utrzymaniem obostrzeń także latem. 20% chce otwarcia granic do kilku krajów. Tylko 13% domaga się przywrócenie wolności przemieszczania się w całej Unii Europejskiej.

(DPA/szym)