Niemcy. Ojcowie mają więcej czasu dla dzieci

Godzina i 19 minut dziennie – tyle czasu poświęcali średnio w 2022 roku ojcowie w Niemczech opiece nad swoimi dziećmi. To więcej niż jeszcze dziesięć lat temu, kiedy to ojcowie spędzali z dziećmi średnio 51 minut dziennie.

Jak podał we wtorek (7.05.2024) niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) w Wiesbaden, pomimo tego wzrostu nadal matki spędzają znacznie więcej czasu na opiece nad dziećmi. W 2022 roku poświęcały one na to średnio dwie godziny i 18 minut dziennie – czyli prawie o godzinę więcej niż ojcowie.

Nadzór, sport i zabawa

Kiedy ojcowie poświęcają czas swoim dzieciom, to przede wszystkim po to, aby je nadzorować – czy to w domu, czy na zewnątrz (średnio 23 minuty). Stosunkowo dużo czasu – a także więcej niż matki – spędzają też na wspólnym uprawianiu sportu i grach z dzieckiem lub dziećmi (20 minut).

Z kolei w przypadku matek większą część czasu przeznaczanego na opiekę nad dziećmi zajmuje dbanie o higienę osobistą, karmienie i ubieranie dzieci.

Statystycy brali pod uwagę czas opieki nad dziećmi w wieku poniżej 18 lat w ramach jednego gospodarstwa domowego. Uwzględniono też pasierbów, dzieci adoptowane i wychowujące się w rodzinie zastępczej. Dzieci, które nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, nie brano pod uwagę na potrzeby sporządzenia statystyki.

(DPA/widz)