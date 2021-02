Niemcy: Ograniczony wjazd z obszarów z mutacjami

Projekt Ministerstwa Zdrowia Niemiec zakłada, że obecne restrykcje mają zostać przedłużone o dwa tygodnie, czyli będą obowiązywać do 17 marca. Tę informację podały w sobotę (27.2.21) gazety grupy Funke. „Przy znacznie mniejszym rozprzestrzenianiu się mutacji wirusa, w miarę możliwości należy zapobiegać kolejnym infekcjom", ma być zapisane w dokumencie.

Zasady wjazdu na teren Niemiec obejmują zasadniczo zakaz przemieszczania się. Jeżeli dany kraj zostanie zakwalifikowany jako obszar mutacji, cudzoziemcy bez miejsca zamieszkania w Niemczech - co do zasady - nie będą mogli wjechać po RFN.

Do krajów zakwalifikowanych jako tzw. obszary mutacji koronawirusa należą Wielka Brytania, RPA i Brazylia, a także sąsiadujące z Niemcami Czechy czy austriacki Tyrol, graniczący z Bawarią.

Na granicach z Tyrolem i Czechami obowiązują obecnie bardziej rygorystyczne kontrole graniczne. Jak podały w sobotę gazety grupy Funke, niemiecki rząd ma w poniedziałek dyskutować na temat tego, w jakim zakresie kontrole te mają być kontynuowane.

Sms od rządu Niemiec

Tego samego dnia jednak wszystkich wjeżdżających do Niemiec czeka zmiana. Każdy, kto przekroczy niemiecką granicę, otrzyma sms-a powitalnego z informacją od rządu Niemiec o obowiązujących przepisach związanych z pandemią.Krótka wiadomość będzie zawierała link do strony internetowej, która wyjaśni przepisy dotyczące wjazdu i kwarantanny, jak również ogólne zasady higieny, takie jak wymóg noszenia maski - poinformowało Ministerstwo Zdrowia Niemiec.

Sms zostanie wysłany przez operatora telefonii komórkowej, gdy tylko telefon komórkowy osoby wjeżdżającej do Niemiec połączy się z niemiecką siecią.Tekst w języku niemieckim i angielskim w tłumaczeniu będzie brzmiał: „Rząd federalny: Witamy/Welcome!Prosimy o przestrzeganie zasad dotyczących testów/kwarantanny: https://bmg.bund.de/covid19".

Nowe narzędzie zostanie aktywowane w oparciu o rozporządzenie z połowy stycznia dotyczące wjazdu do Niemiec. Zgodnie z nim, operatorzy sieci komórkowych są zobowiązani do wysyłania takich właśnie wiadomości tekstowych począwszy od 1 marca. Muszą to zrobić, gdy ich klienci, którzy korzystali z zagranicznej sieci, przez ponad dobę pozostają zalogowani do macierzystej sieci w Niemczech lub gdy klienci zagranicznych sieci komórkowych logują się do sieci niemieckiej.



