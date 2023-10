Niemcy: od stycznia większy zasiłek obywatelski

W piątek, 20 października, niemiecki Bundesrat zatwierdził rozporządzenie rządu, przewidujące, że od stycznia 2024 roku wzrosną o 12 procent zasiłek obywatelski oraz socjalny.

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 563 euro miesięcznie - o 61 euro więcej niż dotychczas. Osoby dorosłe, które mieszkają z partnerem otrzymają 506 euro (wcześniej 451 euro). Dla młodzieży od 15 do18 roku życia świadczenie wyniesie od nowego roku 471 euro (wcześniej 420 euro). W przypadku dzieci od 7 do 14 roku życia stawka wzrośnie z 348 do 390 euro. Dla najmłodszych wyniesie ona 357 euro (wcześniej 318 euro). Całkowity koszt podwyżki świadczeń to około 4,5 miliarda euro.

Stawka zasiłku obywatelskiego będzie, podobnie jak to miało miejsce wcześniej w przypadku Hartz IV, corocznie dostosowywana do poziomu aktualnych cen i wynagrodzeń. Jednak w przeszłości podwyżki często nie nadążały za wzrostem inflacji.

Wraz z wprowadzeniem zasiłku obywatelskiego w tym roku, zmieniono też sposób jego naliczania. Teraz uwzględniana jest również aktualna inflacja.

O 12 procent wzrosną także dopłaty przeznaczone na wydatki dot. artykułów szkolnych. W pierwszym półroczu szkolnym z 116 euro na 130 euro, a w drugim półroczu szkolnym z 58 euro na 65 euro. Wsparcie na wydatki związane z edukacją jest częścią tzw. pakietu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy otrzymują zasiłek obywatelski lub zasiłek socjalny, lub których rodzice otrzymują dodatek na dzieci lub dodatek mieszkaniowy. Równolegle wzrastają stawki świadczeń pieniężnych dla osób ubiegających się o azyl.

(DPA/jar)

