Niemcy: Od soboty obowiązkowy test albo kwarantanna

„Zarządziłem, że przyjeżdżających z obszaru ryzyka obowiązuje od soboty przeprowadzenie testu”, zakomunikował w czwartek (6.08.2020) w Berlinie federalny minister zdrowia Jens Spahn. Podkreślił, że jest to „uzasadniona ingerencja”, bo „pandemia jeszcze nie minęła”.

Alternatywą jest przedłożenie wyniku testu, który nie jest starszy niż dwa dni. Turcja na przykład wymaga od wyjeżdżających z niej osób zaświadczenia z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Nie może on być starszy niż 48 godzin. Minister Spahn przypomniał, że nadal obowiązuje też przepis, na którego mocy każdy, kto nie wykaże się negatywnym wynikiem testu, musi przejść dwutygodniową kwarantannę.

Drakońskie kary

Podróżni przybywający do Niemiec będą mieli do dyspozycji punkty pobrań, zwłaszcza na lotniskach. Możliwości przeprowadzenia testu będą istniały też przy wjeździe pociągiem lub samochodem. Już teraz „generalnie” istnieje w Niemczech możliwość przeprowadzenia testu na obecność SARS-CoV-2 w ciągu 72 godzin od wjazdu do kraju.

Na lotnisku Kolonia/Bonn już od dłuższego czasu można się poddać testowi

Osoby, które odmówią przeprowadzenia testu, mogą zostać obłożone grzywną w wysokości do 25 tys. euro. Testy są bezpłatne, mają je finansować początkowo kasy chorych. Na ten cel wykorzystana zostanie rezerwa płynności funduszu zdrowia, a fundusz otrzyma z tego względu wyższe dotacje federalne.

Liczy się każda, wykryta infekcja

„Liczy się każda, wykryta w ten sposób infekcja”, zaznaczył Spahn. Jednocześnie odrzucił zarzut ingerencji w prawa osobiste, wnoszony przy okazji obowiązkowych testów. Jak argumentował: „Istnieje też zobowiązanie wobec nas, jako społeczeństwa”.

Jako obszary ryzyka są sklasyfikowane niemal wszystkie państwa naszego globu, także USA czy Brazylia, a także wiele państw europejskich, które nie należą do UE, w tym Albania, Czarnogóra i Serbia. W Unii Europejskiej Instytut Roberta Kocha wymienia Luksemburg, region Antwerpii i regiony na północy Hiszpanii: Aragonię, Katalonię i Nawarrę. Także popularne wśród turystów cztery nadmorskie prowincje w Turcji, dla których niemiecki MSZ odwołał we wtorek ostrzeżenie dla podróżujących, w dalszym ciągu są zaliczane do obszarów ryzyka.

Głównym kryterium decydującym o tym, czy państwo lub region zostaną zaliczone do obszarów ryzyka, jest liczba potwierdzonych zakażeń – nie powinny one przekraczać w ciągu siedmiu dni 50 przypadków na 100 000 mieszkańców.

(AFP/stas)