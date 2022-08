Niemcy. Obowiązkowe szczepienie dzieci szkolnych i przedszkolnych przeciw odrze zgodne z konstytucją

Szczepienia przeciw odrze, które od marca 2020 roku są w Niemczech obowiązkowe w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola lub którymi zajmują się opiekunki służą nie tylko ochronie zdrowia dzieci, ale mają także na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wysoce zakaźnej choroby – argumentuje Federalny Trybunał Konstytucyjny w opublikowanym w czwartek (18.8.22) wyroku. Wobec tych interesów – jak orzekł – musi ustąpić konstytucyjne prawo rodziców i prawo dzieci do nietykalności cielesnej.

Powodem, dla którego trybunał w Karlsruhe zajął się tą sprawą były skargi rodziców niezaszczepionych dzieci, którzy argumentowali, że reakcje poszczepienne i możliwe skutki uboczne wyrządzone przez „medycznie zbędne szczepienie” będą nie do odwrócenia. Sformułowana skarga konstytucyjna była jednak nieskuteczna. „Bez naruszania prawa konstytucyjnego, ustawodawca dał pierwszeństwo ochronie osób zagrożonych zakażeniem odrą nad interesem skarżących dzieci i rodziców” – orzekł Federalny Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie jednak trybunał w Karlsruhe uzależnił swoją decyzję od zgodnej z konstytucją interpretacji obowiązku szczepienia przeciwko odrze. Dotyczy to pytania, czy obowiązek szczepień dotyczy również sytuacji, gdy dostępna jest tylko jedna szczepionka skojarzona. Zdaniem trybunału tak właśnie jest, o ile chodzi o szczepionkę, która jest skuteczna nie tylko przeciwko odrze, ale także śwince, różyczce i ospie wietrznej. Zdaniem trybunału odpowiada to sytuacji, w której doszło do uchwalenia przedmiotowej ustawy.

Minister zdrowia zadowolony z wyroku

Orzeczenie to skomentował minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach, zaznaczając, że to „dobra wiadomość dla rodziców i dzieci”. Wyjaśnił. że zakażenie odrą może „zagrażać życiu” zarówno osób zakażonych, jak i ich otoczeniu.

W Niemczech szkoły i przedszkola mogą odmówić przyjęcia dziecka powyżej pierwszego roku życia, jeśli nie jest ono zaszczepione przeciwko odrze. Obowiązek ten dotyczy również pracowników placówek.

Decyzja w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko odrze jest drugim w ciągu kilku miesięcy ostatecznym orzeczeniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym kwestii szczepień ochronnych. W maju sędziowie w Karlsruhe zatwierdzili wymóg szczepień przeciwko koronawirusowi dla pracowników placówek opiekuńczych i służby zdrowia.

(EPD, AFP/gwo)