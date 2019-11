Niemcy obniżą "podatek od tamponów"

W Niemczech aktualnie obowiązuje 19 proc. podatek na wszystkie tampony, podpaski oraz inne środki higieniczne tego typu. Oznacza to, że stanowi on aż jedną piątą ceny tych produktów. Grupa aktywistów zebrała ponad 80 tys. podpisów pod petycją do niemieckiego rządu, w której domagała się niższych podatków na tampony oraz inne środki zapewniające higienę w trakcie menstruacji.

- Tak wysoka stawka VAT jest niesprawiedliwa - uważa Jule Schulte, dziennikarka, aktywistka i współautorka petycji. Tłumaczy, że kobiety mają okres przez znaczącą część swojego życia i nie jest to kwestia ich wyboru.

Niższy podatek na kwiaty cięte i złote rybki

Szybkie spojrzenie na obecny system podatkowy w Niemczech pokazuje, dlaczego "luksusowa" stawka VAT na środki higieniczne drażni wiele osób. Niższym podatkiem objęte są produkty codziennego użytku, ale w tej kategorii znajdziemy także kwiaty cięte, bilety autobusowe, kolejowe, a nawet złote rybki. Stawka VAT na wszystkie te produkty wynosi 7 proc.

Sprawa wzbudza kontrowersje już od dłuższego czasu. Przed petycją Schulte, do niemieckiego parlamentu trafiło wiele innych wniosków tego typu. Pod jednym z nich zebrano ponad 200 tys. podpisów. Wszystkie wcześniejsze petycje trafiały jednak do kosza, a parlamentarzyści przekonywali, że 19 proc. podatek nie jest dyskryminacją.

- Ojcowie tego podatku nigdy nie mieli okresu - skomentowała Jule Schulte.

- Nie jest zaskoczeniem, że w parlamencie, w którym przeważają mężczyźni, ta sprawa długo nie zyskała nawet odrobiny uwagi - przyznaje Ulle Schauws, polityk z ramienia partii Zieloni. W obecnym parlamencie, ponad dwie trzecie członków Bundestagu stanowią mężczyźni. Liczba kobiet-posłów jest najniższa od dwóch dekad.

Przełom w Niemczech

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wiele krajów na całym świecie zdecydowało się na zredukowanie, a nawet całkowite zniesienie podatku od środków higienicznych. W Europie najwyższe podatki obowiązują na Węgrzech (27 proc.), w Danii, Chorwacji, Szwecji (25 proc.), Finlandii (24proc.) i Bułgarii (20 proc.) - wynika z danych Eurostatu. W Polsce podatek ten wynosi 8 proc.

Najniższym podatkiem tampony, podpaski i inne środki higieniczne objęte są w Luksemburgu (3 proc.). W przypadku Irlandii lub Malty wynosi on 0 proc.

Porozumienie w kwestii obniżenia stawki wreszcie udało się osiągnąć także w Niemczech. Podatek na środki higieniczne będzie niższy. W czwartek niemieccy parlamentarzyści zatwierdzili zmiany. Od pierwszego stycznia 2020 roku stawka ta zostanie zredukowana do 7 procent.

