Niemcy objęły przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Po siedmiu latach przerwy Niemcy znowu stanęły dzisiaj (1.04.2019) na miesiąc na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ. Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas poleciał do Nowego Jorku, gdzie pałeczkę przekaże mu francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian. Przy czym nie jest to całkowite przejęcie obowiązków, bowiem obydwa kraje uzgodniły, że w tych dwóch następujących po sobie miesiącach będzie to wspólne, „podwójne przewodnictwo”. Francja sprawowała prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa w marcu.

„Ogromna odpowiedzialność”

– Jesteśmy świadomi ogromnej odpowiedzialności, jaką przejmujemy razem z tą funkcją – powiedział Maas przed odlotem.

W styczniu br. Republika Federalna Niemiec, która jest jednym z dziesięciu zmieniających się co dwa lata członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, objęła mandat niestałego członka na lata 2019-2020. Francja natomiast, obok USA, Wielkiej Brytanii, Chin i Rosji, zalicza się do grona stałych członków posiadających prawo weta. Rada Bezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim pokonywaniem aktualnych kryzysów na świecie i zapewnianiem pokoju. Państwo przewodniczące temu gremium może w istotny sposób kształtować porządek obrad i zwrócić uwagę na tematy, które uznaje za priorytetowe.

Szefowie dyplomacji Niemiec i Francji: Berlin Heiko Maas (z l.) i Jean-Yves Le Drian

Rząd w Berlinie zamierza się skupić na kwestiach takich, jak przemoc seksualna wobec kobiet w konfliktach zbrojnych, rola kobiet w procesach pokojowych oraz rozbrojenie i kontrola zbrojeń.

Zapobiec barbarzyństwu

Heiko Maas chce ponadto zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na sytuację osób i organizacji świadczących pomoc humanitarną w regionach objętych kryzysem.

– Szpitale, lekarze i wolontariusze coraz częściej stają się celem ataków, także dostęp do żywności i opieki medycznej nadużywany jest jako narzędzie wojny – podkreślił niemiecki socjaldemokrata. – Musimy zatrzymać ten trend do zacierania się granic w konfliktach militarnych. W przeciwnym wypadku grozi nam nowe barbarzyństwo – dodał.

Po raz ostatni Niemcy sprawowały przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ we wrześniu 2012. Ich kolejna kadencja jest zaplanowana na nadchodzące lato. Rząd w Berlinie ubiega się co osiem lat o dwuletnie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, jak dotąd zawsze z powodzeniem.

(dpa / stas)