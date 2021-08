Niemcy. Obawy przed kolejną falą migracyjną

62,9 procent Niemców obawia się, że w związku z sytuacją w Afganistanie ponownie do kraju przybędzie wielu migrantów, podobnie, jak miało to miejsce w 2015 roku. Jest to wynik ankiety przeprowadzonej przez instytut badania opinii publicznej Civey. 30 procent pytanych nie wyraża takich obaw, a pozostali nie mają na ten temat zdania.

Obecnie tysiące Afgańczyków próbują opuścić swój kraj po tym, jak radykalni islamscy talibowie w jedynie kilka tygodni przejęli władzę w kraju. W szczególności wyborcy prawicowej AfD przyznali, że martwią się przed kolejnym potencjalnym napływem uchodźców do Niemiec. Jeśli chodzi z kolei o zwolenników CDU/CSU jak i FDP to trzy czwarte spośród nich wyraziło obawy przed podobną jak w 2015 roku sytuacją. Natomiast wśród wyborców partii Zielonych podobne obawy ma tylko 38,8 procent pytanych osób.

Augenendt: Obecne ostrzeżenia są przesadzone

Zajmujący się naukowo problemem migracji Steffen Augenendt z fundacji „Wissenschaft und Politik" przyznał, iż uważa obecne ostrzeżenia przed napływem migrantów podobnym do tych z lat 2015 i 2016 za przesadzone. W tych latach przybyło do Niemiec ponad 1,1 mln osób szukających azylu. Wielu z nich było Syryjczykami. Ich droga była o wiele krótsza i wiązała się z mniejszym nakładem finansowym niż obecnie droga Afgańczyków, tłumaczy Augenendt.

(DPA/moc)