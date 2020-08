Niemcy: Obława na przestępcze klany. „Nie zaznacie spokoju”

Obława została przeprowadzona w nocy z soboty na niedzielę (15/16.08.2020) w ponad dziesięciu miastach Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW). Policja kontrolowała bary sisza, punkty bukmacherskie, hale z automatami do gry, stowarzyszenia kulturalne i herbaciarnie. „Chodzi o to, by pokazać tym, którzy zagrażają spokojowi naszych miast: Koniec z tym, ani dnia nie zaznacie teraz spokoju”, powiedział minister spraw wewnętrznych NRW Herbert Reul (CDU) w jednym z miejsc obławy w Essen. Jak podkreślił, sytuacja jest jednoznaczna: „Tutaj nie obowiązuje prawo rodziny, tylko prawo Republiki Federalnej Niemiec”. Zaznaczył, że nie chodzi o drobiazgi, tylko „poważne czyny przestępcze”.

W szeroko zakrojonej akcji uczestniczyli funkcjonariusze służby celnej, finansowych organów ścigania, urzędów państwowych i w niektórych miastach także policja federalna. Oprócz Essen przeszukano Mülheim, Duisburg, Bochum, Herne, Witten, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal i miejscowości w powiecie Mettmann.

Zarekwirowane w Essen nielegalne automaty do gier hazardowych

Na zapleczu kafejki internetowej w Essen odkryto pomieszczenie ze stołami i automatami do gry. Dostęp do tego pomieszczenia był ukryty za szafką. W innym miejscu, w bistro w Essen funkcjonariusze znaleźli stół do pokera i trzy, prawdopodobnie nielegalne automaty. W Duisburgu policja odkryła nielegalną halę do gier hazardowych. Jak powiedział rzecznik policji, znajdowała się w rzekomej herbaciarni. Było tam 17 automatów do gier, bez licencji. W Dortmund po znalezieniu nieopodatkowanego tytoniu, zostały zamknięte dwa bary sisza.

Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii od ponad dwóch lat ostro zwalcza rodzinne struktury przestępcze. Krajowy Urząd Kryminalny przedstawił w maju 2019 pierwszy raport na temat przestępczych klanów w NRW. Jak w nim stwierdzono, w tym najbardziej i najgęściej zaludnionym kraju związkowym Niemiec działają 104 klany przestępcze różnej narodowości. Tylko w dwóch latach: 2016-2018 sześć i pół tysiąca związanych z nimi podejrzanych było odpowiedzialnych za ponad 14 tys. przestępstw.

(DPA, AFP/stas)