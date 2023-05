Niemcy o słowach Łukaszenki: próba nuklearnego zastraszenia

– Twierdzenia Łukaszenki o transferze rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białoruś to kolejna przewidywalna próba nuklearnego zastraszania przez Rosję – oświadczył w piątek (26.05.2023) rzecznik niemieckiego rządu Wolfgang Buechner. – Stanowczo je odrzucamy – dodał.

Rzecznik odniósł się do czwartkowej słów białoruskiego dyktatora, który po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem powiedział, że zapowiadane rozmieszczenie broni atomowej na Białorusi rozpoczęło się. I uzupełnił, że nie ma wiedzy o tym, czy broń ta znajduje się już na terytorium jego kraju.

– Poprzez taki transfer Białoruś sama przeczy licznym deklaracjom, w których zobowiązała się na arenie międzynarodowej, że będzie terytorium wolnym od broni jądrowej – powiedział Buechner. I dodał, że także Rosja działa wbrew własnym deklaracjom, „według których wszystkie kraje posiadające broń jądrową nie powinny rozmieszczać takiej broni poza swoim terytorium”.

„Rozmieszczenie nie nastąpiło”

Z kolei rzecznik niemieckiego MSZ powiedział, że – według wiedzy ministerstwa – rozmieszczenie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi nie nastąpiło i nadal chodzi tu o zapowiedzi takiego kroku.

Rosyjska rakieta międzykontynentalna Sarmat zdolna do przenoszenia głowic jądrowych Zdjęcie: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Także Waszyngton zareagował na wypowiedź Łukaszenki. Według rzeczniczki Białego Domu Karine Jean-Pierre rosyjskie działania to „kolejny przykład nieodpowiedzialnych i prowokacyjnych działań”. Dodała, że Waszyngton nie widzi na razie powodu, by korygować własne pozycje nuklearne. Jak dotąd nic nie wskazuje bowiem na to, by Rosja była gotowa do użycia broni nuklearnej z Białorusi.

Prezydent Władimir Putin oświadczył w marcu br., że Rosja rozlokuje „taktyczną” broń jądrową w sąsiednim kraju w porozumieniu z Łukaszenką. W kwietniu białoruscy żołnierze rozpoczęli już szkolenie w zakresie systemów rakietowych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Według Putina dziesięć samolotów wyposażonych w broń jądrową zostało dostarczonych na Białoruś, a specjalny magazyn broni ma zostać ukończony na początku lipca.

(AFP, DPA/ widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>