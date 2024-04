Niemcy. Nowy spór o liberalizację aborcji

W Niemczech rozgorzał nowy spór o liberalizację prawa aborcyjnego. Rządzące partie SPD, Zielonych i FDP zgodziły się w umowie koalicyjnej na powołanie Komisji ds. Praw Reprodukcyjnych, która wyda stosowne zalecenia.

Zgodnie z obecnie panującym prawem aborcja w Niemczech (według paragrafu 218 niemieckiego kodeksu karnego) podlega karze, chyba, że nastąpi w ciągu pierwszych dwunastu tygodni ciąży, a kobieta skorzysta wcześniej z porady w specjalnej placówce. Usunięcie ciąży nie jest przestępstwem również wtedy, kiedy istnieją przesłanki medyczne lub jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2022 roku w Niemczech zgłoszono około 104 tys. aborcji.

Eksperci o legalizacji aborcji

Jak doniósł magazyn „Der Spiegel”, eksperci z powołanej przez rząd komisji chcą legalizacji aborcji w pierwszych dwunastu tygodniach ciąży. Protestują przeciwko temu partie chadeckie CDU/CSU. Jeden z liderów chadecji w Bundestagu Thorsten Frei (CDU) ostrzegł przed „rozkopywaniem społecznego konfliktu” po kompromisie w sprawie aborcji w latach 90. ubiegłego stulecia. Byłoby to błędem w sytuacji, kiedy niemiecki rząd ma inne problemy, takie jak kryzys gospodarczy czy rosnąca przestępczość – zaznaczył chadek, dodając, że przyjęcie takich propozycji doprowadziłoby do nowych konfliktów społecznych i pozwu w Karlsruhe.

Granicą 22. tydzień ciąży

Końcowy raport komisji rządowej, która rozpoczęła pracę nieco ponad rok temu, zostanie przedstawiony w poniedziałek, 15 kwietnia. Komisja składa się z 18 ekspertek i ekspertów z medycyny, psychologii, socjologii, etyki i prawa. Ministerstwo zdrowia i ministerstwo ds. rodziny nie komentują jeszcze raportu, wskazując na jego zapowiedzianą prezentację. W przeszłości jednak minister ds. rodziny Lisa Paus wielokrotnie dawała do zrozumienia, że może sobie wyobrazić nową regulację przepisów aborcyjnych.

Według magazynu „Der Spiegel” raport komisji stwierdza, że „nielegalność aborcji we wczesnym stadium ciąży jest nie do utrzymania”. Wskazuje się, że obecne przepisy niemieckiego kodeksu karnego nie odpowiadają prawu konstytucyjnemu, międzynarodowemu i europejskiemu. Aborcja powinna być zakazana od momentu, kiedy płód jest zdolny do życia. Granicą jest mniej więcej 22. tydzień od początku ostatniej miesiączki – zaleca komisja.

Dekryminalizacja aborcji

Stowarzyszenie Pro Familia zaapelowało o podjęcie pilnych działań. Według niego rząd musi w ramach reformy w pełni wykorzystać możliwe pole manewru i całkowicie zdekryminalizować aborcję. Ponadto powinny zostać zniesione obowiązkowe porady i czas oczekiwania. Na pierwszym planie powinno być zaufanie do kobiet w ciąży, lekarzy, jak i poradnictwo. Prawa człowieka i skuteczna ochrona życia wymagają poszerzenia możliwości podejmowania decyzji, a nie ich ograniczania – stwierdza stowarzyszenie Pro Familia.

Monachium (2022): protest przeciwników aborcji Zdjęcie: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Z drugiej strony katolicka organizacja Caritas oświadczyła, że obecna regulacja jest wyważoną koncepcją, która stawia życie dziecka nad samostanowieniem kobiety. Dlatego po przedstawieniu raportu komisji konieczna jest poważna dyskusja. Znaczenie dobrego doradztwa i wsparcia dla kobiet w ciąży jest kluczowe – stwierdza Caritas.

Nękanie kobiet w ciąży

Już w pierwszym roku urzędowania obecna koalicja wprowadziła daleko idące zmiany w prawie aborcyjnym, znosząc kontrowersyjny paragraf 219a, który wcześniej regulował „zakaz reklamy” aborcji. Paragraf ten wielokrotnie prowadził do karania lekarzy, którzy publicznie udzielali informacji na temat zabiegów przerywania ciąży.

Kolejnym krokiem jest reforma „ustawy o konfliktach w ciąży” w celu lepszej ochrony kobiet. Pierwsze czytanie projektu ustawy w Bundestagu odbędzie się już w środę, 10 kwietnia. Rząd chce, aby ciężarne były skuteczniej chronione przed nękaniem ze strony aktywistów antyaborcyjnych. Tego typu zachowania mogą utrudniać korzystanie z poradnictwa ciążowego lub dostęp do placówek wykonujących aborcje. Zmiany w przepisach mają również zapewnić, by wyspecjalizowany personel mógł bez zakłóceń wykonywać swoją pracę.

Konkretnie zabronione ma być „celowe utrudnianie dostępu do placówek poprzez tworzenie przeszkód, narzucanie kobiecie w ciąży własnej opinii wbrew jej woli, wywieranie na nią presji lub konfrontowanie jej z nieprawdziwymi twierdzeniami lub niepokojącymi treściami”. Dotyczy to zachowań w promieniu 100 metrów od wejścia do poradni i placówek, w których przeprowadzane są aborcje. Wykroczenia mają podlegać karze grzywny w wysokości do 5 tys. euro.

(DPA, AFP/dom)

