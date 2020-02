Niemcy: nowy punkt ds. uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych

Ministrowie pracy i oświaty oraz wychowania, Hubertus Heil i Anja Karliczek, otwarli dziś (17.02.2020) w Bonn nowy Centralny Punkt ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych fachowców zagranicznych (ZSBA). Placówka ma pomóc cudzoziemcom, na przykład pielęgniarzom z Meksyku albo z Filipin, w uznaniu w Niemczech ich kwalifikacji zawodowych i znalezieniu odpowiedniej pracy.

Ministrowie pracy i oświaty oraz wychowania podczas otwarcia placówki w Bonn

W Niemczech brakuje fachowców

Minister Karliczek podkreśliła, że w wielu branżach w Niemczech brakuje fachowców. – Dlatego musimy skierować spojrzenie także w stronę zagranicy – powiedziała, Dobrzy fachowcy, są, jej zdaniem, „wygraną“ dla niemieckiego rynku pracy. – Oczywiście, musimy sprawdzić, czy ich kwalifikacje zawodowe odpowiadają naszym wymogom – dodała.

Dlatego nowa, centralna placówka ds. Uznania Kwalifikacji Zawodowych fachowców z zagranicy pojawia się „we właściwej chwili” – stwierdziła Anja Karliczek.

Nie możemy tylko na nich czekać

– Bez zagranicznych fachowców nie utrzymamy naszego dobrobytu w Niemczech – stwierdził minister pracy Hubertus Heil. – Potrzebujemy ludzi z zewnątrz. Nie możemy po prostu na nich czekać, tylko musimy także o nich zabiegać – wyjaśnił.

– Niemcy rywalizują z innymi państwami o najlepszych pracowników – dodał członek zarządu Federalnej Agencji Pracy Daniel Terzenbach. – Tym ważniejsze jest ułatwienie im drogi do Niemiec w tak bezproblemowy sposób, jak tylko jest to możliwe – uzupełnił.

Nowa placówka w Bonn już pracuje

Nowo powstała placówka w Bonn została ustanowiona przy Federalnej Agencji Pracy i już podjęła działalność. Jej zadaniem jest przede wszystkim pozyskanie fachowców znajdujących się jeszcze za granicą w początkowych staraniach o znalezienie w Niemczech pracy odpowiadającej ich wykształceniu, kwalifikacjom i umiejętnościom zawodowym. Nowa placówka udziela porad przez pocztę internetową, telefonicznie albo na czacie. Informuje zainteresowanych o tym, jakie dokumenty są wymagane w Niemczech podczas starania się o pracę, o poradniach regionalnych i ofertach pracy, jak również pomaga im w znalezieniu właściwego pracodawcy. Wszystko to ma przyspieszyć proces uznawania kwalifikacji zawodowych pracowników zagranicznych pod hasłem "Make it in Germany".

afp / jak