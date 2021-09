Niemcy. Nowe zasady kwarantanny w szkołach

Ministrowie zdrowia niemieckich krajów związkowych zgodzili się z propozycją ministra zdrowia Jensa Spahna, aby w przypadku infekcji koronawirusem w szkole poddawać kwarantannie tylko osoby znajdujące się bezpośrednio obok zakażonego. Inni uczniowie w klasie będą testowani. 14-dniową izolację można będzie skrócić dopiero po pięciu dniach i negatywnym wyniku testu na COVID-19.

Możliwie niewielkie grono

Poszczególne kraje związkowe mają w swoich rozporządzeniach dotyczących kwarantanny ograniczyć izolację do możliwie niewielkiego grona osób. Przyjęta uchwała nie narzuca jednak, jak duża ma to być grupa – jej wielkość ustalona zostanie na poziomie krajów związkowych i regionów.

Jak podkreślają resorty zdrowia, nowe zasady mają nie tylko dobrze chronić przed infekcjami, ale i zapewnić jak najwięcej zajęć w klasie.

Do tej pory, jeśli w klasie został wykryty przypadek infekcji koronawirusem, kraje związkowe różnie przeprowadzały 14-dniową kwarantannę. Mogła być jej poddana cała klasa lub tylko osoba siedząca obok zakażonego ucznia.

Nie brakuje krytyki

Ujednolicone zasady kwarantanny dla szkół zostały generalnie przejęte z zadowoleniem, ale nie brakuje też krytyki. – Już dawno należało położyć kres solowym działaniom krajów związkowych – powiedziała przewodnicząca związku zawodowego Wychowanie i Nauka, Maike Finnern. Regularne stosowanie testów PCR i noszenie maseczek w pomieszczeniach są warunkiem powodzenia tego planu – dodała.

Testy na COVID-19 w szkołach

Minister edukacji Anja Karliczek podkreśliła, że to prawidłowe, że czas trwania i liczba osób objętych kwarantanną zostały ograniczone. Pomoże to zapewnić lekcje jak największej liczbie dzieci i nastolatków. – Ważne jest również to, aby urzędy zdrowia (odpowiednik polskich sanepidów – red.) brały pod uwagę konkretny przypadek – dodała w wywiadzie dla agencji DPA.

Krytyki nie szczędzi związek zawodowy pracowników oświaty VBE. Właściwym zadaniem jest określenie w zrozumiały sposób i – jeśli to możliwe – w skali całego kraju, które wskaźniki są wykorzystywane do podjęcia decyzji, kto musi przejść kwarantannę – powiedział Udo Beckmann, przewodniczący VBE. Nie może być tak, że w porównywalnych warunkach raz na kwarantannę idzie siedząca obok osoba, a innym razem cała grupa siedząca przy jednym stole – wyjaśnił.

Związek VBE pozytywnie ocenił porozumienie, że dzieci bez objawów, które przechodzą kwarantannę jako bliskie osoby kontaktowe, mogą ją zakończyć najwcześniej po pięciu dniach i negatywnym wyniku testu.

„Nierealistyczne”

Krytycznie jednak do nowych regulacji odniosło się Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół w Niemczech. Jego przewodnicząca, Gudrun Wolters-Vogeler, nazwała wymagania dotyczące kwarantanny „nierealistycznymi”. „Zakłada się, że uczniowie pracują na stałych miejscach. To nie odpowiada współczesnej pedagogice” – powiedziała w wywiadzie dla radia RBB. Uczniowie w ciągu dnia mają kontakt z różnymi uczniami.

Ekspert SPD ds. zdrowia Karl Lauterbach proponuje z kolei, aby na kwarantannę wysłać jedynie zarażone dziecko, a inne dzieci testować rano w szkole przez pięć dni – napisał w dzienniku „Rheinische Post”. Zapewniłoby to maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnej kwarantannie. „Nie może być kolejnej zimy z długim okresem zdalnego nauczania”.

